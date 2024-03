Bustinduy asegura que la crisis del campo no es por la Agenda 2030: "Promueve una gestión sostenible de los recursos"

Avanza que el Gobierno revisará la Estrategia de Desarrollo Sostenible en los próximos meses

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que la crisis del campo no es el resultado de implantar la Agenda 2030, sino que representa "todo lo contrario", ya que este plan de acción "promueve una gestión sostenible de los recursos, garantizando la protección de sistemas agrícolas y ganaderos capaces de adaptarse a la emergencia climática".

Además, la Agenda "habla de incrementar las rentas agrícolas, con especial atención a la agricultura extensiva, a la agricultura de pequeña escala y familiar, a la agricultura rica en biodiversidad", según ha indicado el ministro este lunes en comparecencia, a petición propia, en la Comisión Mixta del Congreso para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Sobre las manifestaciones en el sector del campo, Bustinduy ha destacado que sus reivindicaciones "son del todo legítimas" porque no se puede seguir aceptando "un modelo en el que muchos agricultores no pueden cubrir sus costes de producción y muchas familias no pueden asumir el coste de la cesta de la compra en el supermercado".

No obstante, el ministro ha indicado que cree que es esencial comprender de qué crisis se está hablando porque, según ha ironizado, "esta crisis no es la crisis de las grandes empresas del sector primario que han visto sus niveles de beneficio mantenerse inalterados".

Esta crisis tampoco es, ha proseguido, "de las multinacionales que controlan el negocio de las semillas, de los fertilizantes, de la distribución o de los supermercados, por ejemplo o del 20% de productores que acumulan el 80% de las ayudas de la política agraria común (PAC)".

Como tampoco no lo es de "quienes han impulsado tratados de libre comercio en las últimas décadas que solo a ellos han beneficiado y que hoy han sumido a una parte importante de nuestro tejido productivo, una situación de vulnerabilidad que amenaza con extenderse al calor de la crisis climática a la sociedad entera", según Bustinduy.

"La Agenda 2030 traza una hoja de ruta para incrementar las rentas agrícolas, especialmente las de la agricultura extensiva, de pequeña escala y rica en biodiversidad; y, de esta manera, apoya una transición justa hacia modelos agrícolas y ganaderos sostenibles", ha asegurado el ministro, que ha pedido que se deje de usar como un "chivo expiatorio" sobre el que recaigan estas protestas.

EXAMEN NACIONAL VOLUNTARIO ANTE LA ONU

Durante su intervención, Bustinduy ha expuesto las líneas generales de su Ministerio para el cumplimiento de los 17 objetivos que marca la Agenda 2030 que España se comprometió a cumplir y ha anunciado que presentará ante las Naciones Unidas un examen voluntario, a mediados de julio, sobre los avances de España en el cumplimiento de los ODS.

"Es nuestra responsabilidad hacer de la Agenda 2030 una realidad más que una declaración de intenciones (...) Esta es una oportunidad única para fortalecer una colaboración internacional que redunde en mejoras para nuestras sociedades", ha señalado Bustinduy.

De las tres actuaciones prioritarias de su cartera, Bustinduy ha indicado que la primera es garantizar su cumplimiento para asegurar que también se cumplan los tratados internacionales a los que está vinculada, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención de Derechos del Niño; la de Personas con Discapacidad: o la referente a la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

Según el ministro, "la Agenda 2030 es un espejo de estos compromisos, y es nuestra obligación llevarlos a cabo".

La segunda prioridad, ha destacado, es fortalecer las capacidades de municipios pequeños en el desarrollo de planes de localización de los ODS, así como otras iniciativas que conviertan a la Agenda 2030 en una realidad a nivel local, mientras que la tercera meta consiste en impulsar el cumplimiento de los ODS a través de la Estrategia de Desarrollo Sostenible.

El diputado navarro del PP Sergio Sayas ha reprochado al ministro en su turno de palabra que no ha acudido a dar explicaciones a la solicitud de comparecencia popular para que valore las conclusiones del Informe realizado por el Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de la implementación del objetivo de desarrollo sostenible.

PP: "NO HA HABLADO DE NINGUNO DELOS ODS"

"No ha hablado de ninguno de los ODS, no ha hablado de ningún indicador, no ha hecho ningún cronograma, no nos ha dicho en qué áreas cree el Gobierno que tenemos que mejorar, como no ha dicho nada de nada", le ha espetado Sayas a Bustinduy.

Por su parte, el diputado del PSOE Daniel Senderos ha asegurado que el Grupo Parlamentario Socialista está "totalmente de acuerdo y alineado" con las propuestas y objetivos para el cumplimiento de la Agenda 2030.

Mientras, la diputada de Vox Patricia Rueda ha indicado que "está claro" que Vox "no va a tener la mano" porque está en contra de la Agenda 2030: "Nos hace perder soberanía, nos llaman negacionistas, lo ha vuelto a decir el representante de otra formación política, nos negamos, nos negamos a imposiciones que vestidas bajo el fanatismo climático nos sumen en la pobreza".

Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, el senador Enric Morera ha señalado que los ODS "deberían ser política de Estado" y que la ciudadanía debería actuar "de forma comprometida" con estos objetivos y a su vez, estos objetivos deberían configurar los objetivos que todos los grupos políticos, agentes económicos, sociales e instituciones.

La diputada del PNV Maribel Vaquero ha destacado que el seguimiento "es necesario" para conocer el impacto de cualquier política, para monetizar el grado de implementación, para saber si se están alcanzando las metas fijadas y qué impacto tienen los ODS. "Seguiremos hablando de coherencia en las políticas de desarrollo sostenible, de seguimiento y de alianzas", ha subrayado Vaquero.

En la réplica, el ministro ha señalado que en los próximos meses y sobre la base del resultado del examen voluntario nacional, es decir, "tras un proceso de evaluación y por tanto de identificación de prioridades para la acción en lo que siga", se acometerá la revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible.

"Lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 es intentar trabajar para que lo que ya son consensos mayoritarios en la sociedad española se traduzcan, por fin, en mayorías parlamentarias y en acciones normativas concretas", ha concluido Bustinduy.