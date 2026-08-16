Andalucía convocará en septiembre diez millones en ayudas para almendros afectados por heladas en cuatro provincias

1110918.1.260.149.20260816134931 El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, en las fiestas de Albánchez, en Almería. - JUNTA DE ANDALUCIA

ALBÁNCHEZ (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado este domingo que el próximo mes de septiembre su departamento convocará diez millones en ayudas para agricultores de cuatro provincias andaluzas a los que las heladas causaron graves pérdidas y daños en sus explotaciones de almendros.

En declaraciones a los medios en Albánchez (Almería), el consejero ha querido así confirmar lo ya consensuado con el sector el pasado mes de junio, cuando ambas partes --Administración y agricultores-- consensuaron esta línea de ayudas. Ramón Fernández-Pacheco ha destacado que "la Junta de Andalucía es un gobierno municipalista, útil y accesible para todos, tanto para agricultores y ganaderos, como para ayuntamientos y pueblos, sean del tamaño que sean".

"Desde la Junta de Andalucía queremos acompañaros y ayudaros en todos aquellos desafíos que se os presenten y seguir siendo una administración útil y accesible. Somos un gobierno municipalista que cree que las políticas deben diseñarse desde la base por y para los andaluces y así lo seguiremos haciendo en esta nueva legislatura", ha señalado el consejero en el marco de las fiestas patronales en honor a San Roque.

El consejero ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Amador López, y el delegado del Gobierno en Almería, Paco Góngora. Fernández-Pacheco ha apuntado, por otro lado, que "la devoción que se celebra en torno a San Roque no es sólo una fiesta en sí misma, es un símbolo de la tradición de un municipio eminentemente agrícola en donde la agricultura de secano y la ganadería extensiva son dos fuentes principales de empleo y de cohesión social y territorial. Precisamente esta fiesta coincide con el final de la recolección de almendra temprana, un cultivo que sólo en Andalucía concentra el 32% de la producción nacional".