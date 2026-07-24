Abierta al tráfico la A-373 en Prado del Rey (Cádiz) tras una actuación de emergencia de 1,25 millones

Carmen Sánchez en la A-373 en Prado del Rey. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PRADO DEL REY (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La Delegación Territorial de Fomento de la Junta de Andalucía ha indicado que se ha abierto al tráfico la carretera A-373 a la altura del kilómetro 11, en el término municipal de Prado del Rey (Cádiz), que resultó gravemente dañada tras el tren de borrascas, y se ha restablecido la normalidad de la circulación en este tramo de la vía, cuya actuación supone una inversión de 1,25 millones de euros.

En una nota, la delegada territorial de Fomento, Carmen Sánchez, tras una visita realizada a esta carretera, ha explicado que "esta apertura al tráfico es una buena noticia, dentro de la apuesta realizada desde un primer momento por la seguridad y la accesibilidad en las carreteras de la red autonómica, ante los graves daños ocasionados por el paso de las borrascas encadenadas".

"Hemos buscado las soluciones técnicas más idóneas para actuar en estas carreteras y, en concreto, en este punto kilométrico de la A-373, donde se produjo un deslizamiento rotacional englobando toda la calzada, una incidencia que provocó, por derrumbe, el corte total de la vía", ha detallado Carmen Sánchez.

La gran cantidad de agua caída durante las pasadas borrascas provocó la saturación del terreno, superándose la resistencia al corte a través de una superficie neta y generándose un movimiento de masa de suelo con una superficie curva o en forma de cuchara. La parte inferior de la masa deslizada presentaba grietas de tracción transversales, visible en la rotura de la calzada y ladera abajo del deslizamiento.

En este sentido, la Junta ha recordado que esta situación interrumpía el tránsito normal entre uno de los ejes principales de la Sierra de Cádiz, conectando Ubrique, El Bosque, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benaocaz y Benamahoma con el hospital más próximo.

De igual modo afectaba al desarrollo económico de la comarca, siendo la ruta común de las industrias implantadas fundamentalmente en Ubrique hacia el eje que forma la carretera A-384, conectando con Jerez a través de la A-382 y la provincia de Málaga. La solución ejecutada contempla la reconstrucción de la calzada con la previa ejecución de una pantalla de pilotes de diámetro 1000 mm en el borde izquierdo de la calzada con una separación entre ejes de dos metros y una longitud de 19 metros, de forma que queden empotrados en el sustrato de la zona, con hormigón armado. Dichos pilotes quedan reforzados mediante una viga.

Este tipo de actuaciones de emergencia que se están acometiendo en distintos puntos de la provincia afectados por las borrascas se enmarcan en el Plan Andalucía Actúa, con una inversión que ronda los 107 millones de euros en Cádiz y que supera los 50 millones de euros en la Sierra gaditana, donde se han registrados más daños, ha señalado la Junta.

En este sentido, la delegada territorial de Fomento ha incidido en que éste es un paso más en el avance en los trabajos de emergencia que se acometen en estas carreteras de titularidad autonómica y que continúan en otras zonas, tras los graves daños ocasionados por el tren de borrascas. Asimismo, ha asegurado que se sigue actuando con la máxima diligencia para restablecer la normalidad en las infraestructuras viarias dañadas en la comarca y en la provincia.