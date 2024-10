Algeciras acoge una jornada para promover un consumo saludable de carne entre estudiantes de la provincia de Cádiz

ALGECIRAS (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, ha asistido a la jornada 'Come carne, come sano, por tu salud y la del planeta' celebrada en Algeciras y que busca promover entre estudiantes de la provincia de Cádiz una alimentación saludable además de darles a conocer el sector de la ganadería gaditana, que juega "un papel fundamental en nuestras vidas", no sólo a nivel de alimentación y salud, sino también en lo que se refiere al tejido económico y productivo.

Esta iniciativa del Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz y el Foro Ganadero Cárnico, en colaboración con el Gobierno andaluz y la Diputación de Cádiz, está recorriendo la provincia gaditana y que este miércoles se ha celebrado en el Teatro Municipal Florida de Algeciras, ha indicado la Junta en una nota.

El subdelegado se ha dirigido a los participantes --procedentes de los IES Kursaal, Ventura Morón y el CEPER Juan Ramón Jiménez-- para animarlos a "aprovechar al máximo" la información que se ofrece en esta jornada, ya que "aquí se pone de manifiesto la importancia que tiene el consumo de un producto como la carne, que cuenta con muchos nutrientes que el cuerpo necesita, y al mismo tiempo permite poner en valor nuestra ganadería, fundamental para la sostenibilidad del medio ambiente y para nuestra salud".

La jornada ha contado también con la presencia del delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Moreno, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez, miembros del Gobierno local de Algeciras, la presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz, Cristina Velasco, y el secretario del mismo, Jesús Fernández.

En este sentido, Francisco Moreno ha alabado la iniciativa del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia porque ofrece "información veraz" sobre cómo se gestiona la alimentación y cómo acercarse al sector primario "de forma sana y saludable".

Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha mostrado su deseo de que de estas jornadas "salgamos todos plenamente concienciados de la importancia de mantener una alimentación sana y equilibrada, que incluya la carne, y de que es necesario cuidar de nuestro planeta como obligación de legado para las generaciones futuras".

Por último, desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz, su presidenta ha puesto en valor la ganadería y el consumo de carne, agradeciendo a la Junta de Andalucía "todas las facilidades" que ha puesto para que esta actividad pueda desarrollarse en varios puntos de la provincia.

Además, ha mostrado su deseo de dar continuidad a esta actividad en el futuro para seguir concienciando a los más jóvenes.