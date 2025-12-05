Cádiz supera las 209.000 vacunaciones frente a la gripe y las 85.800 contra la Covid-19

Archivo - Vacunación - JUNTA - Archivo

CÁDIZ 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz se sitúa entre las provincias andaluzas con mayor avance en vacunación, con 209.250 personas ya inmunizadas frente a la gripe y 85.884 personas vacunadas contra la Covid-19 desde que comenzó la campaña actual.

En la jornada sin cita celebrada el pasado miércoles en Andalucía, 51.918 personas recibieron la vacuna en un solo día, lo que supone un incremento del 150% respecto a los días anteriores, cuando la media rondaba las 20.000 dosis, ha detallado la Junta en una nota.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado también "los excelentes resultados" obtenidos en la protección de los más pequeños frente al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis.

En Cádiz han sido inmunizados 4.589 bebés nacidos desde el 1 de abril, lo que equivale a una cobertura del 94,8%, una de las más altas de Andalucía. En toda la comunidad, 36.784 bebés han recibido el anticuerpo nirsevimab, alcanzándose un 94,3% de cobertura.

Antonio Sanz ha reiterado su llamamiento a que los andaluces pertenecientes a los grupos diana acudan a vacunarse frente a la gripe y la Covid-19 antes de que la comunidad alcance su pico epidémico, advirtiendo que la incidencia de la gripe "sigue en ascenso", después de que la tasa andaluza de síndrome gripal aumentara en la última semana de 5,7 a 10,5 casos por cada 100.000 habitantes.

Aunque ha precisado que "todavía" se está por debajo del umbral epidémico, fijado en 20 casos por cada 100.000 habitantes, Andalucía "ya ha puesto en marcha medidas preventivas". Entre ellas se incluye la recomendación del uso de mascarillas en hospitales y centros sanitarios y sociosanitarios públicos y privados, junto con otras actuaciones dirigidas a reforzar la preparación ante posibles repuntes.

Asimismo, ha apuntado que los centros sanitarios de la comunidad permanecen en fase 0 del Plan de Alta Frecuentación, lo que refleja que la situación actual se encuentra dentro de los parámetros habituales para esta época del año.

El consejero ha insistido en que la mejor herramienta disponible para frenar la circulación del virus y reducir las hospitalizaciones es la vacunación, y ha agradecido "la responsabilidad" de los 1.686.811 andaluces que ya han recibido la vacuna antigripal.