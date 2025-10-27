Concluye la rehabilitación del Puente de Hierro de Los Barrios (Cádiz) como pasarela peatonal y ciclista

Puente de Hierro del río Palmones ya restaurado en la localidad gaditana de Los Barrios. - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha concluido las obras de recuperación del Puente de Hierro del río Palmones, en la localidad gaditana de Los Barrios, que se ha reconvertido ahora en una pasarela peatonal y ciclista tras una inversión de 300.000 euros.

La delegada de la Junta en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha visitado este lunes el puente junto al alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, el subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido, ha indicado la administración andaluza en una nota.

Colombo ha destacado "la rapidez" con la que se han hecho estas obras, que "refrendan la apuesta de la Junta por impulsar la movilidad sostenible y la revalorización de nuestro patrimonio histórico". "Hoy estamos de enhorabuena con esta actuación y ahora debemos cuidarlo, porque este puente histórico es un patrimonio de todos los ciudadanos", ha comentado la delegada, quien ha apelado a la concienciación a toda la población para "cuidarlo y usarlo de la mejor manera posible".

Además, ha declarado que el Puente de Hierro "ha recuperado su esplendor" tras la actuación realizada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que ha supuesto una inversión de más de 300.000 euros y ha permitido que "renazca como pasarela verde, peatonal y ciclista".

Mercedes Colombo ha resaltado la importancia de esta restauración, llevada a cabo por el Gobierno andaluz, del "emblemático" puente metálico de 42 metros de longitud, que unirá la ruta ciclista Eurovelo 8 con el Corredor Verde Dos Bahías, una intervención con la que "se ha conseguido rescatar del olvido una pieza del patrimonio industrial andaluz y devolver a la ciudadanía como un espacio útil, seguro y respetuoso con el entorno".

Además, ha explicado que la nueva actuación ha respetado la estructura original y la estética industrial que lo caracteriza. Las piezas metálicas han sido limpiadas y tratadas contra la corrosión, se han restaurado las barandillas y remates originales y el tablero ha sido revestido con hormigón impreso de textura de madera, una solución que "combina resistencia, estética y armonía con el entorno natural".

Para terminar la delegada ha hecho especial mención a que la recuperación el Puente de Hierro supone "un nuevo impulso al turismo sostenible en la provincia", ya que al integrarse en la Eurovelo 8, la ruta ciclista europea que enlaza Cádiz con Grecia, el enclave se convierte en "un punto de paso estratégico para los amantes del ciclo turismo y la naturaleza".

En su opinión, se trata de una intervención "relevante" que se encuentra en el marco de una estrategia autonómica que persigue "reconciliar el patrimonio histórico con las demandas de sostenibilidad".

Desde la Junta se ha recuperado también el puente de San Alejandro, que data del siglo IX, y que ya ha sido rehabilitado y montado en La Corta del río San Pedro para dar continuidad a una ruta ciclista entre El Puerto de Santa María y Puerto Real, en pleno Parque Natural Bahía de Cádiz.

Por su parte, el alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, ha agradecido a la Junta de Andalucía el trabajo hecho en el Puente de Hierro, señalando que esta estructura estaba "en abandono" y que verlo restaurado supone "un momento de felicidad por la historia sentimental que nos une con él a todos los barreños y barreñas".

Además, ha alabado el trabajo de conexión de los distintos corredores verdes que está realizando la administración andaluza.