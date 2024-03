David DeMaría, nombrado 'Embajador de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre' en Jerez de la Frontera (Cádiz)

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cantante jerezano David DeMaría ha sido nombrado como 'Embajador de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre 2024' en un acto celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz) al que ha asistido el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Cádiz, Jorge Vázquez.

En un comunicado, la Subdegación del Gobierno andaluz en Cádiz ha puesto de relieve que el cantante ha estado muy ligado a la fundación, y por ello este sábado pasa a convertirse en el primer Embajador de la Real Escuela.

Por su parte, Vázquez ha asegurado que "es todo un honor acompañar a David DeMaría en un momento tan importante", poniendo en valor la trayectoria artística del jerezano.

Igualmente, el delegado ha destacado que "con este nombramiento se aúnan la cultura y las tradiciones". "Estoy seguro de que ha sido una buena elección, y que David DeMaría será un gran embajador, ya que representa los valores de Jerez, de la cultura y la música y, además, está ligado al caballo", ha concluido.

Asimismo, el homenajeado ha mostrado su agradecimiento y ha indicado que "es un orgullo muy grande y agradezco de todo corazón que hayáis pensado en mí". "Me he sentido siempre muy unido a la Escuela, ya que tengo dos tíos, Juan y Alfonso, que han trabajado en esta casa y, ya siendo muy pequeño, me traían con ellos", ha recordado DeMaría al tiempo que ha resaltado que "han sido muchas las veces que he recorrido sus instalaciones, e intentaré algún día poder cantarle y tocar mi guitarra a estos caballos".

El acto, celebrado en la Real Escuela de Arte Ecuestre, ha contado con la presencia del director gerente de la misma, Rafael Olvera; la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, y el concejal y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jerez, Agustín Muñoz.