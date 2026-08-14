Decoran con motivos espaciales la entrada a las consultas de Pediatría del Hospital de Puerto Real (Cádiz)

Entrada a las Consultas Externas de Pediatría y Neonatología del Hospital Universitario de Puerto Real, del Servicio Andaluz de Salud (SAS) - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La entrada a las Consultas Externas de Pediatría y Neonatología del Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz), del Servicio Andaluz de Salud (SAS) luce nueva imagen gracias a la iniciativa solidaria de Cruz Roja Juventud de Cádiz y de La Maquina Creativa Asociación de Arte y Cultura Puerto Real, que han unido esfuerzos para decorar con motivos espaciales el lugar, contribuyendo así a crear un entorno más amable y acogedor para pacientes, familiares y profesionales.

Voluntarios de ambas entidades han sido los encargados de pintar esta zona del hospital, en el marco de las acciones del Plan de Humanización del centro, que mejora los espacios asistenciales entendiendo que el entorno también influye en cómo pacientes y acompañantes viven su paso por el hospital, ha indicado la Junta en una nota.

Más allá de la renovación estética, la iniciativa pretende hacer más agradables los espacios de espera y atención, incorporando elementos que ayuden a generar una sensación de mayor cercanía y bienestar.

La delegada territorial de Sanidad y Consumo en Cádiz, Eva Pajares, ha agradecido la colaboración de Cruz Roja Juventud de Cádiz y de la asociación La Máquina Creativa, ya que con esta iniciativa solidaria "demuestran que cuando instituciones, asociaciones y ciudadanía trabajan juntas es posible impulsar cambios que mejoran el día a día de las personas y contribuyen a hacer de los centros sanitarios espacios más cercanos, acogedores y humanos".

Al agradecimiento se ha sumado también la Dirección del Hospital de Puerto Real, que ha destacado el valor de este tipo de iniciativas y su contribución a los objetivos del Plan de Humanización, una estrategia que busca mejorar la experiencia de pacientes y familiares durante su estancia o paso por el centro, no solo desde el punto de vista asistencial, sino también a través de la transformación y mejora de los espacios sanitarios.

En este sentido, el Hospital de Puerto Real ha impulsado en los últimos años distintas actuaciones destinadas a hacer "más amables y acogedoras" sus instalaciones, entre ellas iniciativas de carácter artístico y decorativo que han permitido transformar diferentes estancias y zonas de uso asistencial con la colaboración de artistas, asociaciones y colectivos, como los murales que realizó a principios de este año el pintor Antoni Gabarre en la planta de hospitalización y sala de espera de consultas de Pediatría.