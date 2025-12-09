Los espacios culturales de la Junta en Cádiz se llenan de actividades para celebrar la Navidad

Archivo - Baelo Claudia - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte ha programado numerosas actividades para la Navidad en museos y conjuntos culturales, bibliotecas, archivos, teatros, auditorios y espacios públicos de la provincia. Las propuestas, que comenzaron el 2 de diciembre, están especialmente dirigidas a las familias y al público infantil.

Según ha indicado la Junta en una nota, el objetivo de esta programación navideña es preservar, difundir y fortalecer las expresiones culturales de Andalucía, acercando al público una oferta que cuenta con la participación del tejido cultural.

En este sentido, la delegada territorial de Cultura y Deporte dela Junta en Cádiz, Tania Barcelona, ha destacado el trabajo realizado para ofrecer actividades que no sólo promuevan el patrimonio material e inmaterial de Andalucía, sino que también "impulsen a los profesionales y colectivos que mantienen vivas las señas de identidad de esta tierra".

Así, los museos, enclaves y conjuntos culturales han diseñado una extensa programación de cara a estas fiestas como el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, donde desde el pasado 2 de diciembre y hasta el próximo 4 de enero se pone en marcha 'La pieza del mes', en este caso el 'Labrum', una pileta de piedra que se encuentra, tras un desplazamiento por efectos del seísmo, frente a la zona del mercado.

En cuanto al Museo de Cádiz, las actividades de Navidad comienzan el domingo día 14 con la visita y cata titulada 'Io Saturnalia. Navidad en la Gades Romana'. Habrá dos pases, uno a las 10,30 y otro a las 12 horas, para 20 personas cada uno en los que los participantes van a poder viajar en el tiempo y descubrir cómo celebraban los romanos una de sus fiestas más fascinantes: las Saturnales. Además, la experiencia incluye una cata científica dirigida por expertos en arqueogastronomía en la que se van a poder probar alimentos reconstruidos a partir de fuentes históricas y hallazgos arqueológicos, saboreando la historia.

Por otro lado, el martes 17 se celebrará el taller y lectura de cuento infantil 'Los duendes del Museo de Cádiz', que tendrá lugar a las 17 horas dirigido al público infantil de entre tres y seis años, donde la autora de cuentos infantiles Carmen Gil y la ilustradora Milvilla guiarán a los pequeños a través de la lectura para que conozcan a simpáticos personajes que viven emocionantes aventuras recorriendo las distintas épocas de la historia, reflejadas en las salas del museo. Además, los participantes podrán crear una prenda muy característica de los duendes, convirtiéndose en auténticos Tuturutinos y acercándose de manera divertida y creativa a la historia del Museo de Cádiz.

El 19 de diciembre tendrá lugar la actuación 'Navidad con compás: Zambombá en el Museo de Cádiz' a las 18 horas, dirigida a todos los públicos. Así, en la puerta del Museo se vivirá esta tradicional celebración. Ya el sábado 20 de diciembre se celebrará el taller de belenismo titulado 'El arte del belén: tradición viva desde el Museo de Cádiz', dirigido al público adulto con un aforo de 25 personas, por lo que se necesita reserva previa para participar. El objetivo de esta actividad es dar a conocer las técnicas de reproducción que dan vida a las escenografías y elementos característicos de esta tradición.

El 21 de diciembre la Escuela Coral Jardín Menesteo pondrá el toque músical en el Museo gaditano con una actuación dirigida al público general que necesitará de reserva previa ya que el aforo es de 120 personas. 55 niños y niñas pertenecientes a la Escuela Coral ofrecerán un variado repertorio navideño con la dirección musical de Lupe Matarranz y Darío Velázquez al piano.

Por su parte, la visita guiada 'Títeres de la Tía Norica' cerrará las actividades de Navidad en el Museo el lunes día 23 a las 18,00 horas y el 27 de diciembre a las 12,00 horas. Ahí, una especialista guiará por el entrañable mundo de La Tía Norica, una de las joyas más singulares del patrimonio cultural gaditano.

En lo que se refiere a la Biblioteca Provincial, el 18 de diciembre a las 18 y a las 20 horas se celebrarán talleres de manualidades navideñas a cargo de Valle de Cuentos, para un público de entre seis y 14 años, mientras que el 23 de diciembre a las 18 horas tendrá lugar 'Seres regaladores de Navidad', una sesión de narración oral con música a cargo de Diego Magdaleno y Elena Jiménez Parra en la que se contarán historias de seres mágicos de diferentes partes del mundo que tienen en común la virtud de la generosidad, porque todos traen regalos de Navidad.

Además, según ha indicado la Junta, el Archivo Provincial también se une a la programación navideña con visitas guiadas a la exposición "La farmacia del siglo XVIII en las órdenes de la Aduana de Cádiz" y a la torre mirador los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre a las 11,30 horas.

Por otro lado, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales se van a llevar a cabo diversas acciones. Así, en el marco de la conmemoración del 15 aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y la declaración como Bien de Interés Cultural de la Zambombas de Arcos y Jerez de la Frontera, esta manifestación cultural será uno de los ejes de la programación de Navidad.

El 20 de diciembre el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras albergará el espectáculo de Tomatito mientras que el día 27, en Arcos de la Frontera, la Iglesia de San Juan de Dios, acogerá el Concierto de Navidad. Selección de El Mesías (Haendel).

En cuanto al Ciclo de Zambomba, Arcos de la Frontera acoge Coros Asociación de Mujeres Beatriz Pacheco y Arco Matrera, coro de la Hermandad de San Antonio y Hermandad del Nazareno los días 5, 12 y 19, mientras que Jerez tendrá 'El habla de Jerez en Navidad' el día 13 en la Plaza de la Asunción.

La oferta musical la completa el nuevo ciclo 'Órganos de Andalucía. Música y Patrimonio', que ofrece conciertos de intérpretes de reconocido prestigio en Alcalá de los Gazules el día 13 con Miguel Jaloto (órgano), Fernando Guimaraes (tenor) y Raquel Mendes (soprano), y el 14 e Arcos de la Frontera con Martin Rost (órgano).

La programación se completa con el 'Ciclo Navidea' que lleva hasta el Teatro Romano de Cádiz visitas teatralizadas que comenzaron el pasado 28 de noviembre y se extenderán hasta el 20 de diciembre. También habrá visitas teatralizadas en El Puerto de Santa María, concretamente en el Castillo de Doña Blanca, entre el 4 y el 28 de diciembre.