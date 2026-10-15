El FIT de Cádiz reúne circo contemporáneo y poesía escénica con 'Lullaby' y 'Poeta (perdido) en Nueva York'

Un momento de la obra 'Poeta (perdido) en Nueva York', que se representará en el FIT de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 41 edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT), que se celebra del 14 al 24 de octubre, ha programado tres funciones de la comedia circense 'Lullaby' y de 'Poeta (perdido) en Nueva York', todo ello en colaboración con 'Sur Escena', una iniciativa de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

En una nota, la Junta ha detallado que el sábado 17 y el domingo 18 de octubre a las 17,00 horas, la plaza de San Antonio de Cádiz acogerá la representación de 'Lullaby', de Proyecto Kavauri, una función de 50 minutos recomendada a partir de dos años que cruza el circo con la maternidad real.

Claudia Ortiz y Carmine Piccolo dan vida a un dúo de acróbatas y padres primerizos que, entre saltos frenéticos, báscula y portés de infarto, se enfrentan a un bebé que no da tregua y a un espectáculo que debe continuar. Su verdadera acrobacia será la conciliación familiar, en una comedia caótica donde el objetivo es llegar a los aplausos y sobrevivir en el intento.

Estrenada en Circada 2023, la pieza fue finalista al Premio Max 2024 al mejor espectáculo de calle y ha obtenido el Premio Alcides Moreno (2025).

Proyecto Kavauri, fundada en 2022 por Claudia Ortiz y Carmine Piccolo, procedentes de la compañía Tresperté, suma más de 1.000 funciones en una decena de países y destaca por el humor, la acrobacia y el dominio de la báscula. La dirección es de Ortiz y Piccolo, con acompañamiento artístico de Rosa Díaz y Christophe Thellier y composición musical de Iván Monje.

El lunes 19 de octubre llega al FIT la obra 'Poeta (perdido) en Nueva York', una adaptación teatral con textos de Federico García Lorca y dramaturgia, dirección e interpretación de Jesús Torres. Tiene una duración de 100 minutos y está recomendada a partir de 14 años.

La obra combina el poemario de Lorca con las cartas que envió a su familia desde Nueva York, ciudad a la que viaja "buscando la paz que no encuentra en Madrid y huyendo de un desamor", y donde se topa con el 'crack del 29'.

El montaje se acerca al Federico más íntimo y humano y se complementa con el videojuego 'Aurora [Dawn Poet]', el primero dedicado a Lorca, como se ha indicado.

Estrenada en septiembre de 2025 en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, la producción recibió en junio de 2026 el Premio Max al mejor diseño de producción privada. También ha sido reconocida como Mejor Espectáculo en el Festival Vegas Bajas (2025) y con el premio al Mejor Actor en el Festival Cultura con Orgullo de Sevilla (2026).

Completan el equipo artístico Juanjo González Ferrero (escenografía y vestuario), Jesús Díaz Cortés (iluminación), Leonardo Lapeña (videoescena), Alberto Granados Reguilón (espacio sonoro) y Mercé Grané (coreografía).

Jesús Torres lidera El Aedo Teatro, una compañía gaditana creada en 2008 y especializada en público joven y adulto, que ha acumulado 17 premios y nominaciones en los últimos años y ha realizado giras internacionales. Torres es autor de 'Puños de harina', Premio Autor SGAE 2019.

'Sur Escena' nace con el propósito de articular el inicio de la temporada escénica en Andalucía a través de una programación compartida en las ocho provincias que favorece la circulación de creadores y compañías andaluzas por distintos espacios.

Durante el mes de octubre reúne una programación vinculada a la creación escénica contemporánea de Andalucía con 23 propuestas artísticas y expositivas, y 38 funciones, con la participación de 21 compañías que extenderán su actividad a teatros, museos, centros culturales y espacios públicos.