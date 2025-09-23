El Hospital de Cádiz celebra talleres y conferencias para concienciar sobre el cuidado de la salud cardiovascular

La delegada territorial de Salud y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, inaugurando la Semana del Corazón en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz organiza hasta el jueves la Semana del Corazón, una iniciativa que engloba conferencias y un taller teórico práctico con el objetivo de concienciar sobre la importancia de cuidar la salud cardiovascular.

La delegada territorial de Salud y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, ha inaugurado las jornadas junto al gerente del Complejo Hospitalario, José Luis Guijarro, recordando que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de mortalidad en España, provocando "más de 125.000 muertes al año", ha indicado la Junta en una nota.

En su intervención en la inauguración celebrada este pasado lunes, Eva Pajares ha destacado que las campañas de concienciación "son clave" para que la ciudadanía "esté informada y conozca más a cerca de los riesgos existentes para su salud".

Por ello, las conferencias y mesas redondas que se desarrollarán durante esta Semana del Corazón van dirigidas a "llamar la atención" e informar a la población sobre la necesidad de desarrollar hábitos de vida saludables como medida de prevención frente a las enfermedades cardiovasculares, algo "especialmente relevante en una población cada vez más envejecida".

Durante la sesión de ayer tarde, además del acto inaugural, se contó con dos ponencias, una primera de introducción a las jornadas a cargo del cardiólogo de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del centro, Juan Manuel Lacal, y otra sobre cuándo se debe empezar a cuidar el corazón, impartida por el pediatra y profesor de la Universidad de Cádiz, Alfonso M. Lechuga.

En la tarde de este martes, la jornada se centrará en las innovaciones en las enfermedades cardiovaculares, contanto para ello con la participación de profesionales del hospital como el cirujano cardiovascular, Aníbal Jesús Bermúdez, el cardiólogo de la Unidad de Arritmias y Electrofisiología, Juan Fernández-Armenta, y la cardióloga de la Unidad de Cardiología Intervencionista y Hemodiámica, Livia Gheorghe.

En la tarde del miércoles será el turno de un taller teórico-práctico sobre reanimación cardiopulmonar para pacientes y familiares. En esta actividad intervendrán el médico del Servicio de Urgencias, Cándido Baena, la enfermera de Rehabilitación Cardíaca, Rosario Cornejo, y la médico residente de Cardiología, Ana Lara Palomo.

Por último, el jueves se abordará en una mesa coloquio la enfermedad cardiovascular en la mujer, con la enfermera jubilada de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Puerta del Mar y expresidenta de la Asociación Trébol de Corazones, Juana Delgado, y el cardiólogo, Juan Manuel Lacal.

Todas las actividades de esta Semana del Corazón tendrán lugar en el salón de actos del Hospital Puerta del Mar y están abiertas a la participación de la ciudadanía, como se ha apuntado desde la Junta.