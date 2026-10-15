El Hospital de Jerez celebra una jornada sobre oportunidades de investigación para sanitarios de Atención Primaria

Un momento de la jornada divulgativa de la Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz (Inibica) celebrada en el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera. - LA JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz (Inibica) ha celebrado en el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, una jornada divulgativa sobre el Plan de Mejora de la Investigación y la Innovación en Atención Primaria en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), que permitirá dar a conocer las oportunidades y recursos disponibles para los profesionales interesados en participar en proyectos de investigación e innovación.

El encuentro ha estado dirigido a profesionales sanitarios, investigadores e investigadoras y responsables de las unidades de centros y distritos de Atención Primaria de la provincia de Cádiz, ha indicado la Junta en una nota.

En ese sentido, se ha indicado que la jornada ha buscado acercar a los profesionales de Atención Primaria las herramientas y recursos disponibles para impulsar su participación en la investigación y la innovación, facilitando el acceso a información sobre las posibilidades de colaboración y apoyo existentes.

El objetivo ha sido favorecer que los profesionales conozcan las oportunidades que tienen a su alcance para desarrollar o participar en proyectos de investigación y contribuir a la generación de conocimiento desde la propia práctica asistencial.

El programa ha contemplado la presentación de las líneas de actuación del Plan y de los recursos de apoyo de Inibica, así como experiencias prácticas de investigación desarrolladas desde Atención Primaria. Entre ellas se encuentra un ensayo clínico activo en los centros de salud de San Benito y Arcos de la Frontera, cuyos investigadores han compartido su experiencia en el desarrollo de estos proyectos.

La celebración de esta jornada se enmarca en la apuesta del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz por impulsar la investigación y la innovación y favorecer la participación de sus profesionales.

La delegada territorial de Sanidad y Consumo en Cádiz, Eva Pajares; la directora general de Investigación, Innovación y Formación, María José Sánchez Pérez; y la directora científica de INiBICA, Esther Berrocoso Domínguez, han participado en la jornada junto a la gerente del Área, Lourdes García.