Marín reafirma el compromiso de la Junta con la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre

Actualizado 08/03/2019 15:47:37 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha reafirmado este viernes el compromiso de la Junta de Andalucía con Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.

Marín, antes de asistir a un espectáculo con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, ha manifestado que la Real Escuela es un proyecto que "ha servido para la promoción turística de Andalucía y también produce y provoca un gran reflejo en la sociedad andaluza, generando riqueza y empleo".

Acompañado por la delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, el vicepresidente de la Junta ha visitado las instalaciones de la Real Escuela y ha apuntado que este 8 de marzo "no sólo es un día de reivindicación, sino también de compromiso en el que todos compartimos que no existe libertad si no existe la igualdad entre hombres y mujeres".

El espectáculo, de 90 minutos de duración, ha consistido en una exhibición de doma clásica, así como otros trabajos de la equitación tradicional en los que también participaron los enganches de la Fundación.

La actuación 'Cómo bailan los caballos andaluces' ha contado con la participación de nueve alumnas, que han acompañado a la jinete de la institución, Belén Bautista, además de a otros especialistas de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre.