La Junta adjudica las obras del Teatro Romano de Cádiz por 2,8 millones de euros

Patricia del Pozo con el alcalde de Cádiz en una visita al Teatro Romano de la ciudad. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte ha publicado la adjudicación de las obras de rehabilitación del Teatro Romano de Cádiz a la empresa Arcobeltia Construcciones SL por 2,88 millones de euros, cofinanciados por el Programa Operativo Feder Andalucía 2021-2027 y la Junta de Andalucía, y con un plazo de ejecución de 20 meses.

Según ha explicado la Junta en una nota, la intervención se centrará en la Posada del Mesón, construcción fechada en el siglo XVII cuya arquitectura responde a esquemas populares, y la reordenación del acceso al Teatro Romano de Cádiz con el fin de reestructurar los recorridos de visita y acoger a los visitantes del enclave arqueológico de la capital gaditana en un espacio más adecuado a sus valores.

A este respecto, el área arqueológica excavada en las caballerizas de la Posada del Mesón resulta de especial interés por ser un punto donde confluyen distintos espacios del enclave que no son visibles en ningún otro lugar del yacimiento, pues esta zona resulta trascendental para comprender tanto el sistema de accesos como la articulación de la 'cavea' con el cuerpo escénico del teatro, según ha señalado la Junta.

En este sentido, ha indicado que actualmente la zona de recepción de visitantes, de modestas dimensiones, permite la visión general del graderío descubierto y, puntualmente, la referencia de las estructuras de la escena mediante pozos de registro. La incorporación de la Posada del Mesón amplía la capacidad de estos espacios, dotando al área de acogida de una escuela adecuada al bien patrimonial.

La Posada disfruta de una posición estratégica, tanto en relación con las estructuras subyacentes --afectando al encuentro del graderío con el 'aditus' y el sector oeste del 'proscaenium'-- como con el viario y las principales edificaciones del barrio. La propuesta trata de destacar el carácter urbano del pasaje de acceso como prolongación natural de la calle Mesón y extensión hacia los nuevos recorridos y espacios de visita pública.

Asimismo, la configuración arquitectónica del inmueble en torno a un patio central, que se convertirá en punto de encuentro, facilitará la distribución de flujos. Según ha explicado la Junta, a los trabajos en la Posada del Mesón le seguirá una segunda fase con el fin de intervenir en las cáveas y 'ambulacrum' y la ordenación del borde meridional del recinto del Teatro Romano de Cádiz, inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural (BIC).

Finalmente, ha recordado que el Teatro Romano de Cádiz es el enclave arqueológico más visitado de los que gestiona la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz. Así, en 2024 convocó a un total de 209.651 visitantes, un 28,9% más que en 2023, mientras que en los primeros nueve meses de 2025 el monumento suma 168.969 visitas, casi 13.000 más que en el mismo periodo del año anterior.