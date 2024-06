La Junta apunta al potencial del South Series Festival de Cádiz para atraer producciones a Andalucía

CÁDIZ, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El South International Series Festival, que será del 25 al 31 de octubre, ha presentado este viernes en Cádiz el cartel de su segunda edición, obra del artista internacional Okuda San Miguel, un acto en el que el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha asegurado que Andalucía es "una de las potencias del audiovisual" y que con este Festival "abrimos una puerta enorme" para atraer más producciones.

Al acto han acudido también el alcalde de Cádiz, Bruno García, la diputada provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, y Teófila Martínez, presidenta de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, junto al director del festival, Joan Álvarez, y el autor del cartel, Okuda San Miguel, ha indicado la Junta en una nota.

Tras felicitar a Okuda por su obra, Arturo Bernal ha señalado "la relevancia" conseguida por el South Series Festival en solo una edición. Así, ha sostenido que este certamen inspira nuevos proyectos y estimula la colaboración con socios nacionales e internacionales, "desde donde dibujar un nuevo mapa en el mundo de las series".

El consejero ha puesto el acento además en las producciones propias, esas que "cuentan nuestras historias" y que se cuentan "desde aquí", siendo proyectos "con manufactura cien por cien andaluza que llevan muy lejos la marca Andalucía". Bernal ha subrayado que la comunidad autónoma sea "fija" en la producción de "series de éxito, que temporada tras temporada repiten y escogen alguna de nuestras provincias como protagonistas".

En este sentido, ha apuntado que Cádiz es "una ciudad de cine" y que "toda la provincia tiene una relación muy fructífera con la industria audiovisual, como plató y como cuna de grandes profesionales", señalando que el certamen es "un potente atractivo, no solo para la cultura, también de manera muy importante para el turismo, convirtiéndose en un aliado para atraer visitantes a Cádiz en la temporada de otoño y como difusor de la marca Andalucía en todo el mundo".

El cartel de esta segunda edición plantea una escena donde la naturaleza gaditana y el mundo audiovisual se fusionan, creando un portal o canal que "invita a explorar esos posibles universos del cine", como ha explicado el creador, quien protagonizará una acción creativa original dando "un toque especial" a la vida de la ciudad durante los días que se celebra el festival.

En concreto, el cartel de South International Series Festival formará parte de la nueva customización del Almacén Número 1 del puerto de Cádiz, donde habrá además piezas y soportes con la imagen.

Durante los seis días del certamen, la capital gaditana acogerá el estreno de los nuevos títulos de la temporada de series previstos para 2025. Lo hará de la mano de sus protagonistas en un evento que promueve el negocio para la industria y acerca al gran público a sus ídolos.

La Junta ha señalado que la primera edición del Festival dejó patente "el potencial de la provincia de Cádiz como destino de rodajes y de producciones audiovisuales, en consonancia con la estrategia del territorio por desarrollar la industria cultural vinculada al turismo y la economía de la provincia".

Los datos sobre actividades para la industria de la pasada edición fueron "un éxito", al celebrarse 38 actividades con 120 ponentes y 57 proyecciones en la que participaron 18 plataformas procedentes de once países. Este año las previsiones apuntan a un incremento de la demanda de acreditados nacionales e internacionales de la industria.

La comunidad andaluza se ha convertido en el territorio "referente" para el rodaje de series y películas en el sur de Europa, siendo hoy en día "uno de los grandes platós naturales más importantes del continente" al reunir "unas condiciones perfectas como atractivo para los nómadas creativos y culturales del mundo".

La semana del festival llenará Cádiz de estrenos de producciones y contará con "players" de referencia, avances de temporadas, sesiones especializadas para la industria, encuentros "one to one" entre agentes, productores, distribuidoras y plataformas, campus universitario y otros muchos contenidos.

Además, el sector audiovisual andaluz tendrá sección propia con SUR, para mostrar algunas de las series de referencia con Andalucía como enclave "privilegiado" de creación audiovisual, tejido productivo y escenario de producciones internacionales.

Este año Francia será el país invitado y el festival contará con la presencia de actores, guionistas, productores y analistas de Europa, América Latina y Estados Unidos. También renovará colaboraciones con Mediaset España como media sponsor y con Mediterráneo Mediaset España Group y Movistar Plus+ como plataformas colaboradoras.

Una de las novedades colaborativas es el acuerdo con The Writers Guild Foundation, una organización que preserva y promueve el oficio de guionista cinematográfico en Hollywood, eso hará que uno de sus guionistas seleccionados que imparta una masterclass durante el certamen.

South Series es una iniciativa privada cofinanciada por el Programa Feder Andalucía 2021-2027 y la Junta de Andalucía, contando con el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación de Cádiz como entidades oficiales. También tiene la participación como media sponsor de Mediaset España, como sponsor Movistar Plus+ y Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, y con la colaboración de Canal Sur Radio y Televisión.