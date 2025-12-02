Junta asegura que la disponibilidad presupuestaria para el Centro de Salud de La Bajadilla en Algeciras esta garantizada

ALGECIRAS (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha manifestado que la disponibilidad presupuestaria del Centro de Salud de La Bajadilla de Algeciras está garantizada hasta su ejecución, reiterando su compromiso con esta infraestructura, cuya obra sigue su curso administrativo.

En este sentido, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado que “el empeño de la Junta en que esta infraestructura sea una realidad es inamovible”. Así, ha puesto en valor que “haya una partida presupuestaria en 2026 garantizada para que los algecireños cuenten con un moderno y avanzado Centro de Salud”

La Consejería, en una nota, ha explicado que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 contemplan una partida de 8,5 millones de euros para este futuro Centro de Salud, que contará con una superficie de 1.800 metros cuadrados, cuadruplicando así el espacio del actual, que es de 420 metros cuadrados.

Asimismo, ha indicado que entre las mejoras asistenciales, permitirá disponer de doble circuito para la atención de adultos y pediatría, así como áreas especializadas como Cirugía Menor, Radiología, Fisioterapia y Rehabilitación.

Igualmente, Sanidad ha recordado que la obra de La Bajadilla estaba en marcha, pero se vio paralizada por causas ajenas a la Administración autonómica, en concreto el incumplimiento de los iniciales adjudicatarios, lo cual, obligó a rescindir el contrato y a reiniciar todo el proceso.

No obstante, se ha agilizado la modificación del proyecto de próxima licitación todo lo posible dentro de la complejidad del mismo. En este sentido, ha añadido que la Central Provincial de Compras de Cádiz está finalizando la documentación para la nueva licitación. Por último, la Consejería ha incidido en el hecho de que los fondos asignados para esta infraestructura, que no proceden de la Unión Europea, no están en riesgo.