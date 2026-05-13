La Junta y Casa de Velázquez impulsarán la investigación y difusión de Baelo Claudia en Tarifa (Cádiz)

Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia en Tarifa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 13 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y la directora del centro francés de estudios hispánicos Casa de Velázquez, Nancy Berthier, han rubricado un convenio de colaboración que tiene como objetivo promover la investigación, documentación y difusión del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, en la localidad gaditana de Tarifa.

Según ha explicado la Junta en nota, el acuerdo de cuatro años de duración, prorrogable por otros cuatro adicionales, tiene como objetivo rendir homenaje y difundir entre los investigadores y el público generalista el legado del arqueólogo francés, Pierre Paris, fundador y primer director de la Casa de Velázquez, quien llevó a cabo los primeros trabajos arqueológicos con carácter científico en Baelo Claudia a lo largo de cuatro campañas en 1917, 1918, 1919 y 1921.

Entre los fines de este acuerdo están la realización conjunta de actividades científicas y académicas; el impulso de proyectos de investigación en el yacimiento y la publicación de sus resultados en revistas y editoriales de acreditada solvencia; la difusión de la información documental y gráfica existente sobre Baelo Claudia a través de un repositorio y plataforma documental digital de libre acceso; la organización de exposiciones temporales; la colaboración interbibliotecaria, así como el cambio de denominación de algunos espacios emblemáticos del conjunto.

Por su parte, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado "el valor de la colaboración entre los centros culturales para obtener el máximo rendimiento en la investigación, difusión y salvaguardia del patrimonio arqueológico", al tiempo que ha agradecido a la Casa de Velázquez su "compromiso de larga duración para dar a conocer y abordar nuevos enfoques en la investigación de la ciudad-factoría de Baelo Claudia, una de las mejores muestras del urbanismo romano de la península Ibérica, así como uno de los enclaves que mejor conserva los sistemas de explotación pesquera y de la industria de salazones de la Antigüedad".

La directora de la Casa de Velázquez, Nancy Berthier, ha manifestado su alegría de ver que los esfuerzos por renovar el acuerdo con la Junta y el CABC dan sus frutos, en vísperas del Centenario de la Casa de Velázquez en 2028. Durante los próximos cuatro años, se celebrará una cooperación hispanofrancesa que se remonta a más de un siglo, al mismo tiempo que se pondrán en marcha proyectos de investigación innovadores en un yacimiento emblemático para ambas comunidades científicas, españolas y francesas.

22.000 DOCUMENTOS DE ACCESO LIBRE

Entre las propuestas de colaboración han destacado el compromiso de ambas partes para difundir toda la información documental y gráfica existente sobre Baelo Claudia, recogida en el repositorio elaborado por la Casa de Velázquez, el Centro Documental de Arqueología y Patrimonio (CeDAP) de la Universidad Autónoma de Madrid y el Institut de Recherches en Architecture Antique de l'université de Pau et des Pays de l'Adour (IRAA), en el marco del proyecto CollEx Persée "Archives Baelo" (2020-2022, dir. Casa de Velázquez, financiación Collection d'Excellence-Persée).

De acceso libre, este repositorio cuenta en la actualidad con 22.000 documentos, inventariados, digitalizados y provistos de metadatos, documentos procedentes del archivo de la Casa de Velázquez (14.000 documentos) y del archivo de l'IRAA de Pau (8.000 documentos). En el marco de esta colaboración, se abordará de igual modo la elaboración y publicación del catálogo online de los fondos bibliográficos y documentales del Conjunto Arqueológico.

Además de fomentar la presencia de investigadores y bibliotecarios de la Casa Velázquez en el Conjunto Arqueológico y viceversa, se impulsarán proyectos de investigación en el yacimiento del Campo de Gibraltar, que contarán con la participación de expertos de las misiones arqueológicas seleccionados anualmente por la Comisión de Excavaciones de la Casa de Velázquez.

Asimismo, van a ser renombrados los espacios del museo de sitio del Conjunto Arqueológico aludiendo a descubrimientos o investigadores asociados a los trabajos de la Casa de Velázquez en Baelo Claudia. Así, el salón de actos pasará a renombrase Pierre Paris, en memoria del arqueólogo que impulsó la primera exhumación de los vestigios de la ciudad hispanorromana. Por su parte, la biblioteca pasará a denominarse Claude Domergue para homenajear a quien, bajo la tutela científica de la Casa de Velázquez retomó las excavaciones en el yacimiento en 1966.

Igualmente, han señalado que ambas instituciones han acordado consensuar la organización de un encuentro científico internacional para todos los públicos sobre la investigación que realiza la Casa de Velázquez, así como de seminarios y otros eventos científicos especializados, dedicando al menos uno de ellos a un homenaje a Pierre París y su época. Además, se organizará, al menos, una exposición temporal el museo de sitio del Conjunto Arqueológico, dedicada a la investigación desarrollada por la Casa de Velázquez.

Por último, el acuerdo recoge una memoria económica, con una dotación presupuestaria de 25.000 euros por parte de la Consejería de Cultura y Deporte y de 28.000 euros por la Casa de Velázquez.