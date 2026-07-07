La Junta da a conocer al sector de la flor cortada los avances en desinfestación y biodiversidad del suelo

La presidenta de Ifapa, Marta Bosquet, y el delegado territorial de Agricultura, Fran Moreno, en la jornada con el sector de la Flor Cortada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CHIPIONA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), Marta Bosquet, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Cádiz, Francisco José Moreno, han inaugurado este martes en la sede del Ifapa en Chipiona la jornada divulgativa sobre desinfestación y biodiversidad del suelo en cultivos de flor cortada.

Según ha indicado la Junta en una nota, se trata de una iniciativa para actualizar los conocimientos de productores, técnicos y empresarios agrarios y agroindustriales. La actividad, que ha reunido a unos 25 profesionales del sector y en la que también ha participado el director del centro Ifapa Rancho de la Merced (Jerez de la Frontera), Carlos del Moral, ha contado con varias ponencias de expertos y una mesa redonda sobre los retos del cultivo de la flor cortada con representantes del sector.

"La misión del Ifapa es hacer ciencia para generar soluciones ensayadas en condiciones reales, aplicables y transferirarlas de forma directa al sector", ha defendido Marta Bosquet, que ha puesto en valor que "la interlocucion con los productores y asociaciones de la flor cortada y el intercambio de necesidades y respuestas es vital para que la ciencia se traduzca en rentabilidad de las explotaciones andaluzas".

Durante la jornada divulgativa, la técnico responsable del proyecto del Ifapa, María Dolores Vela, ha analizado en su ponencia la situación fitosanitaria de hortícolas y flor cortada, mientras que el investigador David Ruano ha hecho un diagnóstico sobre las alternativas de control de la fusariosis en cultivos de statice.

Por su parte, el investigador Miguel Talavera ha tratado el manejo integrado de nematodos fitoparásitos en cultivos de flor cortada, mientras que en la ponencia del investigador Sergio Pérez se ha analizado la dinámica poblacional e identificación de especies de Trips en cultivos de flor cortada en la Costa Noroeste de Cádiz y el Bajo Guadalquivir. Asimismo, en la mesa redonda han participado Miguel Ángel Galán, de la cooperativa Sanchiflor, y el ingeniero agrícola asesor de flor cortada Roberto Moreira.

UN SECTOR CLAVE EN LA PROVINCIA

La Junta ha recordado que la Costa Noroeste de Cádiz y el Bajo Guadalquivir son comarcas que constituyen el corazón de la flor cortada en Andalucía y España. En este sentido, la comunidad andaluza no solo lidera la producción nacional, sino que es un referente europeo con más de 1.000 hectáreas dedicadas al sector, ha añadido.

Por su parte, según ha apuntado, la provincia de Cádiz destaca especialmente, concentrando cerca del 60% de la superficie autonómica y generando un tejido económico de explotaciones familiares, mano de obra altamente especializada y una red comercializadora que ha posicionado la flor cortada andaluza en mercados tan exigentes como el de los Países Bajos, adonde se dirige la gran mayoría de las exportaciones.

Las últimas campañas han experimentado, además, un incremento en superficie cultivada y se ha desarrollado un trabajo conjunto para alcanzar el reconocimiento como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) con la interlocución de la Junta de Andalucía para lograr una voz más clara en instituciones comunitarias.

Este liderazgo, según ha señalado la Junta, conlleva la responsabilidad de evolucionar en un mercado global con desafíos estructurales como una mejor gestión de los recursos hídricos o el aumento de costes de producción. Para ello, desde el Ifapa se ha puesto en marcha el proyecto 'Manejo sostenible y transferencia de conocimientos para la desinfestación del suelo en hortícolas al aire libre y flor cortada', confinanciado con fondos europeos Feder, con el objetivo de dar apoyo institucional y rigor científico en la modernización de las explotaciones.

Esta línea de trabajo busca un equilibrio entre la desinfestación técnica y la preservación de la biodiversidad del suelo, una clave fundamental para la sostenibilidad a largo plazo. Así, la búsqueda de soluciones y la optimización de los procesos que el Ifapa impulsa con este proyecto permitirá a los productores ser más eficientes en el uso de insumos y elevar la calidad sanitaria del material vegetal, esencial para mantener la competitividad del sector andaluz en los mercados internacionales, ha concluido.