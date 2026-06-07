La Junta destaca a Andalucía como un destino referente en el turismo de golf

El consejero en funciones de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, en el LIV Golf en el Club Valderrama en Sotogrande en Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SAN ROQUE (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El consejero en funciones de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha destacado el papel de Andalucía como un "destino referente" en turismo deportivo y, en concreto, de golf, un segmento que atrae a más de un millón de visitantes a la comunidad cada año.

Según ha indicado la Junta en una nota, Bernal ha asistido este domingo al LIV Golf, un evento internacional que se celebra en el Real Club Valderrama en Sotogrande en San Roque (Cádiz).

"Es una de las grandes pruebas internacionales que acoge Andalucía, su celebración en esta tierra ayuda a dinamizar sectores como la hostelería, el transporte o el comercio", ha subrayado Bernal. Asimismo, ha valorado que el turismo de golf tiene "la capacidad de generar empleo estable, fijar la población a los municipios, dinamizar los territorios y crear oportunidades durante prácticamente todo el año".

La Junta ha indicado que la industria del golf aporta en Andalucía un impacto cercano a los 5.500 millones de euros anuales, según datos de la Real Federación Española de Golf (RFEG) y la Asociación Española de Campos de Golf (AECG). Esta cifra supone más de un tercio de los ingresos que registra en el conjunto del país, donde moviliza unos 16.000 millones.

En esta línea, la comunidad recibe anualmente alrededor de 700.000 turistas de golf, que realizan un desembolso diario que supera los 350 euros por visitante. "El impacto en términos de visibilidad es mucho mayor, la repercusión mediática del LIV Golf proyecta la imagen de Andalucía en todo el mundo", ha señalado el consejero.

"Este segmento deportivo nos ayuda a reforzar la estrategia de atraer a turistas de alto impacto y gestionar la estacionalidad de los visitantes", ha subrayado. Además, Bernal ha remarcado que el progreso en materia sostenibilidad de los campos de golf, donde se realiza una apuesta mayoritaria por el agua reciclada para el riego así como especies menos demandantes de recurso hídrico.