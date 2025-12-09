La Junta destaca la declaración de Vejer de la Frontera (Cádiz) como Municipio Turístico de Andalucía

Vista panorámica de Vejer. - PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

CÁDIZ 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, Tania Barcelona, ha celebrado que el Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este mes la declaración de Vejer de la Frontera como nuevo Municipio Turístico de Andalucía, tras completarse los procedimientos previstos en la Ley del Turismo de Andalucía y en el Decreto 72/2017, de 13 de junio, que regula esta figura.

En una nota, Tania Barcelona ha afirmado que "Vejer es, sin duda, uno de los referentes del turismo andaluz y su casco histórico, sus tradiciones, su patrimonio cultural, su gastronomía y su entorno natural lo convierten en un destino único".

Además, ha añadido que "la declaración de Vejer como Municipio Turístico de Andalucía es el reconocimiento al esfuerzo de todo un pueblo por preservar su identidad, a la vez que apuesta por un modelo de desarrollo sostenible y de innovación".

"Desde la Junta de Andalucía vamos a seguir acompañando a Vejer de la Frontera para reforzar ese posicionamiento de destino de excelencia y de calidad, ejemplo claro de cómo tradición y modernidad pueden convivir para seguir atrayendo visitantes durante todo el año", ha afirmado la delegada territorial.

La Junta ha indicado que la incorporación de este municipio jandeño amplía la red andaluza de destinos con la condición de Municipio Turístico, reconocimiento que se concede a localidades que no superan los 100.000 habitantes, registran una afluencia notable de visitantes y presentan necesidades específicas de refuerzo de los servicios municipales durante periodos de alta concentración turística. Esta figura permite optimizar la atención tanto a la población residente como a la turística, mediante una acción coordinada entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos implicados.

En el caso de Vejer de la Frontera, el municipio ha acreditado un volumen de visitas que supera ampliamente el umbral establecido para la concesión de esta declaración. Según los informes presentados, la localidad registró en 2024 más de 1,49 millones de visitantes, una cifra que sitúa al municipio entre los destinos más concurridos de Andalucía.

Además, el conjunto histórico, declarado Bien de Interés Cultural, y la relevancia de recursos naturales como la playa de El Palmar refuerzan su posición como destino turístico de referencia. Asimismo, dispone de un Plan Municipal de Calidad Turística en vigor y acredita 15 de los 17 elementos de valoración exigidos por la normativa autonómica, según ha explicado la Junta.

La declaración de Municipio Turístico permite avanzar en la mejora de los servicios públicos con incidencia turística mediante mecanismos de cooperación entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos. Con esta decisión, el Gobierno andaluz refuerza su estrategia de apoyo a destinos con elevada demanda turística, impulsa la sostenibilidad de la oferta y contribuye a garantizar la calidad de la experiencia turística en la comunidad, ha indicado la Junta, que ha señalado que Vejer de la Frontera se integra así en un marco administrativo que favorece la consolidación de sus modelos turísticos y la protección de sus valores naturales, culturales y urbanísticos.