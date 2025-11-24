La Junta destaca los más de nueve millones en la formación y contratación de más de 400 desempleados de Cádiz

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, y el delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez Román, en la presentación de los planes de empleo en la provincia de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz ha publicado este lunes la propuesta provisional de resolución de la nueva edición del programa Empleo y Formación, una iniciativa destinada a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas mediante proyectos formativos en alternancia con la práctica profesional dotada más de nueve millones de euros para la provincia y la contratación de más de 400 gaditanos.

La propuesta provisional recoge 27 proyectos solicitados por un total de 15 entidades de la provincia de Cádiz , con un presupuesto provisional global de 9.271.160,79 euros, ha detallado la Junta en una nota.

La previsión es que puedan participar 405 personas desempleadas, ya que cada iniciativa contempla un total de 15 alumnos- trabajadores.

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha manifestado que el programa Empleo y Formación es "una herramienta fundamental" para ofrecer "oportunidades reales" a las personas desempleadas de la provincia.

En esa línea, ha manifestado que la propuesta provisional publicada hoy refleja "el compromiso de las entidades locales y supramunicipales con la mejora de la cualificación y el acceso al mercado laboral, especialmente entre los colectivos que más lo necesitan". Es por eso que les ha agradecido "el esfuerzo" por participar, porque "finalmente redundará en beneficio del propio municipio".

La propuesta provisional recoge solicitudes de 15 entidades públicas y sin ánimo de lucro, que suman 27 proyectos en la provincia. Entre ellas se encuentran los ayuntamientos de Alcalá del Valle, Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Chiclana de la Frontera, Los Barrios, Medina Sidonia, Rota, Sanlúcar de Barrameda y San Roque.

Asimismo, han presentado solicitudes la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de La Janda con cinco proyectos y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz con seis proyectos. La relación se completa con la Fundación Pública Municipal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Jerez, el Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz y la Escuela Amable Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social.

La programación formativa autorizada para 2025 incluye acciones en administración, gestión y atención al cliente, así como formaciones técnicas en electricidad, domótica, fontanería, climatización, carpintería, albañilería y jardinería. También incorpora especialidades de cocina, restauración, promoción turística, atención sociosanitaria, dinamización comunitaria, actividades culturales, teleasistencia, docencia y competencias digitales, adaptadas a las necesidades del mercado laboral andaluz.

En cuanto a los colectivos destinatarios, la mayoría de las iniciativas se orienta a jóvenes menores de 30 años, seguidos de personas de 30 a 45 años en desempleo de larga duración y mayores de 45 años.

La propuesta en Cádiz recoge además un proyecto específico para mujeres víctimas de violencia de género. Varios programas se abren también al público general, sin vinculación a un colectivo concreto.

Tal y como recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, serán objeto de subvención proyectos presenciales dirigidos a mejorar las posibilidades de inserción laboral de personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas, combinando formación específica y práctica profesional durante 12 meses, con contrato desde el primer día y percepción del salario correspondiente al trabajo efectivo realizado.

El programa Empleo y Formación, diseñado en 2021 para mejorar el funcionamiento de las antiguas Escuelas Taller y Talleres de Empleo, se rige en esta edición por nuevas bases reguladoras adaptadas a la normativa estatal de Formación Profesional para el Empleo e incorpora mejoras fruto de la experiencia acumulada en convocatorias anteriores.