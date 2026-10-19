Junta destaca el modelo innovador de Surcontrol para extender la transformación digital al tejido industrial andaluz

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), José Antonio Nieto, en una visita a Surcontrol, empresa tecnológica con sede en El Puerto (Cádiz). - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), José Antonio Nieto, ha destacado el papel de compañías como Surcontrol, empresa tecnológica con sede en El Puerto de Santa María (Cádiz), en la transformación de la industria andaluza, con desarrollos tecnológicos aplicados a sectores estratégicos como el naval y el portuario, capaces de mejorar las prestaciones de equipos de última generación como la fragata F-111.

Lo ha hecho en el marco de una visita este lunes a las instalaciones de Surcontrol, para conocer de primera mano su apuesta por la innovación, la digitalización y la incorporación de las últimas tecnologías a la actividad industrial, ha recogido la Junta en una nota.

"Uno de los ejes de la Consejería es impulsar la industria digital en Andalucía y transformar tecnológicamente nuestra industria tradicional, y eso es lo que Surcontrol viene haciendo desde 2009 con excelentes resultados", ha señalado el consejero.

Además, ha subrayado la contribución de esta actividad a la generación de empleo de calidad y al desarrollo tecnológico de la provincia de Cádiz, así como la importancia de trasladar la experiencia de empresas innovadoras al conjunto del tejido productivo andaluz.

En este sentido, ha destacado la apuesta de Surcontrol por la formación técnica especializada, orientada a preparar profesionales en automatización, robótica industrial y programación de sistemas en conexión con las necesidades reales de las empresas.

"Queremos que este trabajo sirva de referencia y ejemplo para otras empresas andaluzas que todavía tienen que dar ese paso en innovación, transformación tecnológica e implementación de inteligencia artificial", ha afirmado Nieto, quien ha defendido la necesidad de acercar la Administración a la realidad empresarial para identificar oportunidades de colaboración y favorecer la modernización de la industria.