La Junta destina unos 11 millones para formar y contratar a casi 470 personas desempleadas en Cádiz

Daniel Sánchez, delegado de Empleo de la Junta en Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha convocado una nueva edición del programa Empleo y Formación en el que la provincia de Cádiz contará con 10.948.764 euros, que permitirán desarrollar unos 31 proyectos y ofrecer una oportunidad de cualificación e inserción laboral a alrededor de 469 personas desempleadas.

Según ha explicado en una nota, estas iniciativas serán promovidas por entidades públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro con sede en Andalucía, que diseñarán los proyectos en función de las necesidades del mercado laboral de cada territorio.

Por su parte, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la resolución de la convocatoria que recoge que serán objeto de subvención proyectos de empleo y formación, en modalidad presencial, dirigidos a mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas inscritas como demandantes de empleo en situación laboral de no ocupadas que participen a través de su cualificación en alternancia con la práctica profesional. Las solicitudes se resolverán en régimen de concurrencia competitiva.

Diseñado en 2021 con el objetivo de mejorar el funcionamiento y los resultados del antiguo programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, el programa Empleo y Formación contempla que las personas participantes sean contratadas desde el primer día y por un plazo de 12 meses por las entidades, que son además las encargadas de definir y presentar sus propios proyectos. Las personas beneficiarias percibirán el salario correspondiente al trabajo efectivo realizado, ha indicado la Junta.

Las entidades públicas pueden presentar solicitudes en función de su tamaño poblacional. Así, se establece una horquilla que va desde poblaciones de menos de 8.000 habitantes, que podrán presentar máximo dos solicitudes, a las de mayor peso poblacional, de más de 50.000 habitantes, que no podrán presentar más de seis. En el caso de entidades locales que agrupen varios municipios, el tamaño poblacional estará constituido por la suma de la población de cada uno de ellos.

Los proyectos, de un año de duración, tendrán carácter presencial y tendrán como objetivo fundamental mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas a través de actividades de utilidad pública o de interés general y social. En cualquier caso, el periodo de tiempo dedicado a la actividad formativa no podrá ser inferior a un 35% del total de las horas de cada contrato, ni tampoco superior al 50%, tomando como referencia 1.920 horas.

Por su parte, las entidades que resulten beneficiarias asumen la responsabilidad de la ejecución total del proyecto subvencionado, que tendrá como punto de partida las necesidades de cualificación del mercado laboral del territorio en el que se desarrollen. El plan de formación de cada proyecto deberá recoger, como mínimo, el contenido necesario para obtener un certificado de profesionalidad, al que se deberán añadir acciones de orientación, asesoramiento para la búsqueda de empleo, información laboral y profesional o formación en emprendimiento del alumnado.