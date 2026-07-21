La Junta destina 1,1 millones a formar perfiles especializados en el sector naval de Cádiz

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CÁDIZ 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la convocatoria de subvenciones de 2026 destinada a financiar acciones formativas en el sector naval de Cádiz, dotada con 1.094.536 euros.

Según ha explicado la Junta en una nota, esta iniciativa se enmarca en un proyecto singular diseñado para responder a la creciente demanda de profesionales especializados por parte de las empresas de esta industria estratégica para la provincia. La previsión para esta convocatoria es formar a alrededor de 2.450 personas desempleadas.

La programación incluye tanto acciones de formación en el trabajo, vinculada al Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo, como ofertas de Formación Profesional de Grado C, en el marco del nuevo Sistema de Formación Profesional. De este modo, las personas participantes podrán acceder a una formación más especializada, adaptada a las necesidades reales de las empresas y orientada, en el caso de los grados C, a la obtención de acreditaciones oficiales, según ha indicado.

Asimismo, ha señalado que la oferta formativa se distribuye en tres líneas de actuación. Así, la Línea 1 financiará en modalidad presencial acciones de formación en el trabajo, mientras que la Línea 2, permitirá impartir, también presencialmente, ofertas de Formación Profesional de Grado C. Por su parte, la Línea 3 estará destinada a especialidades de formación en el trabajo desarrolladas mediante teleformación.

Las acciones se dirigirán preferentemente a personas trabajadoras desempleadas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). También podrán participar personas ocupadas cuyo centro de trabajo esté ubicado en Andalucía y vinculadas preferentemente al sector naval, hasta un máximo del 30% del alumnado por cada acción formativa, siempre que no haya inscripciones de participantes desempleados que cumplan los requisitos de acceso.

En cuanto a las posibles entidades beneficiarias, según ha indicado a la Junta, podrán optar a estas subvenciones los centros de formación privados, con excepción de las instituciones sin ánimo de lucro. La subvención podrá cubrir hasta el 100% del coste de la actividad formativa. Las entidades interesadas dispondrán hasta el próximo 5 de agosto para presentar sus solicitudes a través de Profeus+A y cada entidad podrá presentar una solicitud por línea, detallando las acciones formativas que pretende impartir.

La Junta ha recordado que la convocatoria de 2026 constituye la segunda edición de estas ayudas destinadas a la formación en el sector naval, impulsadas por el Gobierno andaluz a raíz del protocolo suscrito en 2024 por la Consejería de Empleo, la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca) y el Clúster Marítimo Naval de Cádiz (CMNC) con el objetivo de adecuar la formación profesional a las necesidades de cualificación y especialización detectadas por las empresas navales y su industria auxiliar.

El naval constituye uno de los principales motores industriales de la provincia de Cádiz, que concentra el 75% de las 368 empresas andaluzas vinculadas a esta actividad. Asimismo, reúne el 89% de los 1.425,93 millones de euros facturados por el sector en Andalucía y más del 83% de las 14.455 personas empleadas en la construcción y reparación de buques en la comunidad autónoma, ha recordado la Junta.