La Junta ejecuta actuaciones de emergencia tras las borrascas en vías pecuarias de Rota (Cádiz)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, supervisa una actuación de emergencia en una vía pecuaria de Rota - JUNTA DE ANDALUCÍA

ROTA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Varias vías pecuarias de Rota (Cádiz) acogen el desarrollo de actuaciones de emergencia en el marco del Plan Andalucía Actúa, destinadas a la reparación de los daños ocasionados por el paso del tren de borrascas registrado durante los meses de enero y febrero, iniciándose este miércoles los trabajos en la colada de Cobalengo, en este término municipal.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, ha visitado la zona donde se han iniciado estas tareas en compañía del equipo técnico, en el ámbito de los recorridos habituales que se realizan para hacer un seguimiento de estos trabajos y comprobar sobre el terreno los daños ocasionados por los temporales, que han afectado a la funcionalidad de estas infraestructuras, ha indicado la Junta en una nota.

Estas labores de reparación en la colada de Cobalengo se suman a las ya ejecutadas en la colada Juana Gómez, donde se ha colocado un nuevo tubo de paso de agua, sustituyendo el anterior, y se ha instalado una estructura nueva adecentando parte del firme.

La programación de actuaciones previstas en vías pecuarias de Rota a Sanlúcar incluye además las coladas de Rincones y Cebollares, así como el cordel del Tiznado y la cañada del Amarguillo.

Tras las visitas anteriores realizadas para la identificación de los daños generados por el enjambre de borrascas, el equipo técnico ha observado el deterioro generalizado de viales, además de localizar rodadas longitudinales, baches de diversa entidad, pérdida de material fino y zonas con acumulación de agua, debido a la insuficiencia del drenaje superficial. Esto dificulta el tránsito por estas infraestructuras.

Detectados estos daños, las actuaciones planteadas se orientan a la recuperación de la transitabilidad de las vías pecuarias afectadas mediante intervenciones de carácter funcional, adaptadas al tipo de deterioro y a las condiciones del terreno en cada tramo.

Los trabajos previstos en las vías de este término municipal contemplan la recuperación de la plataforma mediante el escarificado del firme existente, el reperfilado de la rasante y la formación de un adecuado bombeo transversal, seguido de la compactación del material. A esto se suma el aporte de material granular fino de tipo zahorra artificial, adecuadamente extendida y compactada en el trazado donde resulte necesario mejorar la regularidad superficial y la capacidad portante del firme.

Además, en los tramos donde se detecten blandones profundos se procederá al saneo del material, con el objetivo de que el camino sea más transitable y accesible, así como de optimizar sus condiciones para que soporte de manera adecuada el paso del agua por esta infraestructura.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha insistido en "la relevancia" de las vías pecuarias para la ciudadanía, así como en el esfuerzo técnico y en la colaboración con los municipios para desarrollar estos trabajos.

Asimismo, ha recordado que estas intervenciones de emergencia se están desarrollando en distintos términos municipales de la provincia de Cádiz para hacer frente a los efectos de las borrascas en estas vías, así como en caminos forestales y equipamientos de uso público.