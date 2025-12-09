Junta y Feproami refuerzan la coordinación para impulsar la inclusión laboral en Cádiz

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, en una reunión con los responsables de Feproami - JUNTA DE ANDALUCIA

CÁDIZ 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha mantenido una reunión con los responsables de la Federación Provincial de Asociaciones de personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis cerebral de Cádiz (Feproami) para coordinar los distintos programas en los que la federación participa, y conocer el estado de otros programas en los que puede participar en un futuro para impulsar la inclusión laboral.

En una nota, la Junta ha explicado que durante la reunión, la gerente de Feproami, Begoña Corrales, ha trasladado la necesidad de revisar las bases reguladoras de los programas de Orientación Laboral, en vigor desde 2016.

De la misma manera, se les ha comunicado la convocatoria de subvenciones de Formación Profesional para personas trabajadoras desempleadas con discapacidad, que han sido publicadas recientemente y cuyo plazo de solicitud se abrirá a principios del año que viene.

Para Daniel Sánchez, este encuentro "nos reafirma en la importancia de aunar esfuerzos para avanzar en una sociedad más igualitaria, con mayores oportunidades y que busca la justicia social". Además, ha agradecido "el compromiso y la experiencia" de Feproami para "seguir construyendo políticas públicas eficaces, duraderas y centradas en las personas que más lo necesitan".

Feproami cuenta con una Unidad de Andalucía Orienta en la que disponen de un técnico en el programa de orientación y dos en el programa de acompañamiento a la inserción, así como un personal administrativo de apoyo. Para este programa, la Consejería de Empleo subvencionó a la federación con el 100% de la ayuda, un total de 127.500 euros.

Dentro de Feproami también hay organizaciones que participan de otros programas de la Consejería de Empleo, como son los Centros Especiales de Empleo, que funcionan con al menos un 70% de personas con discapacidad.