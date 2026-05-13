La Junta impulsa 'La Janda Saludable' en Cádiz para informar y cuidar a la población

Actividad de 'La Janda Saludable' en Benalup-Casas Viejas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda impulsa desde este miércoles hasta el próximo día 19 'La Janda Saludable', una iniciativa itinerante de promoción de la salud para informar, prevenir y cuidar a la población que se desarrollará en Benalup-Casas Viejas, Vejer, Conil, Medina Sidonia y Barbate.

Según ha indicado la Junta en una nota, esta actividad cuenta con la colaboración de los ayuntamientos en la cesión de espacios públicos de los citados municipios, todos ellos incluidos en la Red Local de Acción en Salud (Relas), y del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz.

Asimismo, ha explicado que la llegada de los meses de mayor temperatura incrementa los riesgos asociados a la exposición solar, golpes de calor y proliferación de vectores como el mosquito transmisor del Virus del Nilo Occidental (VNO).

Por ello, de la mano de la Enfermería Familiar y Comunitaria de los centros de salud de Vejer, Benalup-Alcalá, Conil, Medina-Paterna y Barbate, se instalarán expositores informativos, en los que, con una metodología activa, participativa y adaptada, se abordarán estas cuestiones, así como otras que precisan de un refuerzo de conocimiento, como la alimentación equilibrada, la higiene del sueño y el bienestar emocional, aspectos clave para la salud integral.

Según ha señalado la Junta, la actividad este miércoles se ha desarrollado en Benalup-Casas Viejas, en la Plaza del Antiguo Ayuntamiento y para el jueves será el turno de Vejer, en la Plaza del Mercadillo o 'Piojito'. Ya el viernes 15 la iniciativa llegará al 'Piojito de Conil' y lunes 18 y martes 19 al mercadillo de Medina Sidonia y al Mercado de Abastos de Barbate, respectivamente. Los emplazamientos y el horario (de 9 a 13,30 horas) se han elegido por la amplia concentración de población entre la que promover hábitos de vida saludable y prevenir riesgos para la salud.

Los profesionales de Enfermería Familiar y Comunitaria, con la colaboración de otros de la Atención Primaria de La Janda, en diferentes stands, tienen como objetivo sensibilizar sobre la importancia de la protección frente a altas temperaturas y la radiación solar, informar sobre medidas de prevención del Virus del Nilo, fomentar hábitos de alimentación saludable y evitar otros nocivos, como el tabaquismo, promover la higiene del sueño, favorecer el bienestar emocional y la gestión del estrés e impulsar la participación comunitaria en actividades de promoción de la salud.

Aquellas personas que participen de esta actividad, que incluye juegos y ejercicios, tendrán un 'pasaporte de la salud', en el que podrán sellar su paso por los diferentes expositores. Además, una vez concluida la iniciativa, se realizará una evaluación cualitativa y cuantitativa de la misma, según ha señalado la Junta.