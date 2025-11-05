La Junta inicia las obras de reparación, conservación y accesibilidad en 32 viviendas públicas de La Línea (Cádiz)

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha iniciado las obras de reparación, conservación y accesibilidad de 32 viviendas públicas en alquiler situadas en la calle Punto Ribot, número 4, en La Línea de la Concepción (Cádiz). Se trata de un edificio plurifamiliar de planta baja más tres pisos de altura construido en 1995, con ocho viviendas por planta.

En una nota, la Junta ha señalado que la mejora de estas viviendas forma parte de los compromisos de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en su visita el pasado mes de mayo al Ayuntamiento de La Línea, además de otras mejoras tanto en el puerto de la Atunara como en la mejora de los accesos por carretera al municipio.

"El Gobierno de Juanma Moreno actúa con inversiones concretas y proyectos reales para los vecinos de La Línea", ha manifestado la consejera de Fomento, que ha señalado que a estas mejoras del parque público su sumará próximamente la adjudicación de la mejora del acceso al municipio por la carretera del Zabal.

La actuación en estas viviendas de la calle Punto Ribot se han adjudicado por 193.181 euros y un plazo de ejecución estimado de seis meses. Supondrán diferentes mejoras en el edificio, así como la eliminación de las barreras arquitectónicas que dificultan la vida diaria de los vecinos, según ha explicado la Junta.

En las intervenciones de reparación y conservación se contemplan demoliciones, trabajos previos y limpieza de distintos elementos del edificio, tales como cámara sanitaria, paramentos de fachada y castillete, zonas comunes y estructura, según ha indicado la Junta, que añadido que por otro lado, se actuará en la cimentación y en el sistema envolvente del edificio, así como en la cubierta, los paramentos interiores, las galerías, los pavimentos, las solerías y las escaleras.

También se incluyen intervenciones en la red de saneamiento y la cerrajería, sí como sustitución de buzones, reposición de extintores y mejora de la iluminación interior de las zonas comunes del edificio y se procederá a la colocación de portero automático y a la sustitución de teléfonos interiores y de tendederos deteriorados en cubierta.

Las principales actuaciones en materia de accesibilidad consisten en la construcción de una rampa de acceso al edificio, para salvar la escalera de ocho peldaños existente, dotada de barandilla con pasamanos. Se instalará también un sistema de señalización de los itinerarios accesibles en las zonas comunes hasta llegar a las viviendas, según ha explicado la Junta.

Finalmente, ha señalado que esta intervención forma parte del Plan de Mejora y Mantenimiento del Parque Público Residencial titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tiene como objetivos, entre otros, conservar el patrimonio y alargar la vida útil de las viviendas, edificios e instalaciones, además de mejorar la calidad de vida de los inquilinos garantizando el estado de conservación, habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética de las construcciones.