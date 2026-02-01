Junta licita suelo residencial para la construcción de 84 viviendas protegidas en Jerez

Junta de Andalucía licita suelo residencial para la construcción de 84 viviendas protegidas en Jerez - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha sacado a concurso dos parcelas de titularidad pública en Jerez de la Frontera para la construcción de 84 viviendas protegidas.

Estas promociones, ubicadas en el sector Guadabajaque, se van a poner en marcha a través del sistema de permuta de la Junta de Andalucía, donde se oferta suelo público a cambio de viviendas asequibles y contarán con mayor número de viviendas protegidas al acogerse a las ventajas del Decreto-ley 1/2025 de medidas urgentes del Gobierno andaluz (de las 72 previstas a 84 viviendas).

Según se recoge en un comunicado, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha remarcado que desde el Gobierno de Juanma Moreno "apostamos de manera decidida por ofrecer todo el suelo disponible al servicio de la vivienda protegida" y ha puesto como ejemplo la reciente entrada en vigor de la Ley de Vivienda de Andalucía.

Rocío Díaz ha manifestado que "la Junta de Andalucía es la primera que pone al servicio sus parcelas para este cometido", poniendo como ejemplo otras promociones que se están impulsando en Huelva, Córdoba o Granada, a través de la operación de permuta de suelos y en colaboración con el sector privado.

Igualmente, la titular de Fomento ha resaltado el componente social de estas viviendas, ya que en los pliegos de la convocatoria incorpora "mejoras sociales en beneficio de los futuros compradores de las viviendas".

Entre estas condiciones, se incluyen la reducción del importe de arras o señal para la compra, la flexibilidad en el pago de la entrada y la reducción del precio de venta de las viviendas y anejos vinculados.

El concurso de estas dos parcelas contempla una superficie edificable de 7.287 metros cuadros, de los que 5.520 metros cuadrados útiles se destinarán al desarrollo de las viviendas y 990 se reservarán para garajes y trasteros bajo rasante.

Las empresas interesadas en este proyecto residencial de Jerez podrán presentar sus ofertas sobre el valor del suelo, con un precio de salida de 1.045.897 euros y hasta el máximo legal, fijado en 2.460.934 euros, según el régimen de protección ofertado por el licitador.

La fórmula elegida es la del sistema de permuta de solares titularidad pública por viviendas protegidas. El sistema consiste en poner en carga suelos residenciales en desuso para que un promotor privado construya viviendas protegidas y, al final de este proceso, entregue a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) un porcentaje de viviendas y anejos equivalentes al valor de venta definitiva de las parcelas.

Según la nota, la Consejería de Fomento ha aplicado este sistema con buenos resultados y con proyectos que superan las 600 viviendas protegidas.

Así, se han construido 48 viviendas protegidas en el barrio de Pescadería, en Huelva, y otras 60 en el sector Huerta Santa Isabel, de Córdoba.

Además, este año está previsto que se inicien las obras de otras 34 viviendas protegidas en la zona de San Antonio de Huelva y 69 en el Parque Automovilismo de Granada".

A estos proyectos, el Gobierno andaluz ya trabaja en otros suelos para promover la construcción de 57 viviendas asequibles en el municipio malagueño de Algarrobo y 328 en la zona de Mondragones de Granada capital.