La Junta recibe cuatro ofertas para la reurbanización del barrio de La Piñera en Algeciras (Cádiz)

ALGECIRAS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha recibido cuatro ofertas de empresas interesadas en desarrollar las obras de reurbanización del barrio de La Piñera en Algeciras. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), cuenta con una inversión de 2.208.772 euros y un plazo de ejecución de doces meses.

En una nota de prensa, la Junta ha detallado que esta reurbanización se llevará a cabo en el entorno de 256 viviendas públicas del barrio algecireño. La intervención estará financiada por la Consejería de Fomento con cargo al Programa Feder Andalucía 2021-2027. El objetivo de este proyecto es mejorar el estado de los espacios públicos de este barrio gaditano, incluido como Operación de Importancia Estratégica dentro la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis).

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha resaltado que "el proyecto de reurbanización de La Piñera es un claro ejemplo de la colaboración institucional. Desde la Junta y el Ayuntamiento venimos trabajando para hacer posible esta actuación, que nos permitirá mejorar la vida diaria de este barrio, castigado por el paso del tiempo y la falta de inversión pública".

De acuerdo con el convenio suscrito por la Junta y el Ayuntamiento de Algeciras, la Consejería de Fomento asume la financiación, licitación y contratación de estas obras, correspondiendo al Consistorio la redacción del proyecto y la dirección de las obras.

El proyecto de reurbanización abarca diferentes mejoras en el viario público, así como mejoras de las zonas verdes y peatonales, de ocho calles de La Piñera. En concreto, son las calles Guadiaro, Eresma, Híjar, Adaja, Esla, Henares, Tajuña y Paseo del Cigüela, que albergan 32 edificios de ocho viviendas cada uno. En estos espacios comunes se ejecutarán obras de consolidación, pavimentación y jardinería, así reparaciones de sus infraestructuras e instalaciones.

Los trabajos se completarán con mejoras de accesibilidad a los edificios y otros trabajos para garantizar la calidad medioambiental, en materia de agua, energía y gestión de residuos, así como la protección de la biodiversidad.

También está prevista la reparación de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua, así como de las instalaciones eléctricas y del alumbrado exterior. Asimismo, se actuará sobre estos espacios para mejorar las zonas verdes, la red de riego y la señalización del viario. Esta actuación se completará con otra intervención de AVRA para la rehabilitación de 84 viviendas públicas de la calle Pedro Romero y Ubrique de este municipio gaditano.

Esta actuación cuenta con una inversión de más de 280.000 euros, para las que ya se ha solicitado al Ayuntamiento de Algeciras la licencia de obras. Igualmente, también está programada en el ámbito de en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, con cargo a los Fondos Feder Andalucía 2021-2027.