La Junta señala que las obras de la Ciudad de la Justicia de Algeciras avanzan sin afectar a la actividad judicial

Obras en la futura Ciudad de la Justicia de Algeciras. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La Junta ha señalado que las obras de la futura Ciudad de la Justicia de Algeciras (Cádiz) continúan su avance con la demolición de una parte del edificio que alberga la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, lo cual se está llevando a cabo con normalidad y el resto de las dependencias judiciales mantienen su actividad habitual.

En una nota, la Junta ha explicado que esta actuación se enmarca en la primera fase del proyecto, que completa la demolición del pabellón norte en desuso y la construcción de un nuevo torreón de seis plantas junto al edificio actual. El objetivo es que la actividad judicial pueda continuar durante las obras sin afectar al funcionamiento de los juzgados.

Asimismo, ha recordado que la futura Ciudad de la Justicia supondrá una inversión de 30 millones de euros y es el proyecto estrella del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, con el que la Junta de Andalucía cumple su compromiso con "la Algeciras del futuro", desde suposición estratégica como puerta de Europa que conlleva también una importante carga de trabajo, en este partido judicial.

La nueva ciudad de la justicia permitirá concentrar en un único complejo los órganos judiciales que actualmente se encuentran repartidos en cinco edificios en Algeciras. El nuevo inmueble se levantará en la avenida Virgen del Carmen, en la parcela que ocupa actualmente la Audiencia Provincial.

El proyecto tiene un plazo de ejecución de 38 meses y esta primera fase de 18 meses se destinará a la construcción del nuevo edificio y una vez traslada allí la actividad judicial, comenzará la segunda fase con la demolición del resto de las instalaciones actuales y la construcción de los espacios que completarán el complejo.

La nueva sede ocupará 13.000 metros cuadrados y albergará la Audiencia; las Secciones de lo Penal, de Instrucción, de Violencia sobre la Mujer y de Menores del Tribunal de Instancia de Algeciras; el Juzgado de Guardia; las dependencias de la Fiscalía; y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMCL). Desde el Gobierno andaluz se considera esta actuación como una de las principales inversiones previstas en infraestructuras judiciales en el Campo de Gibraltar.

Así, el complejo tendrá diez salas de vistas (tres de gran tamaño para los juicios con jurado y macrocausas), dos salas Gesell para grabar la declaración de víctimas vulnerables, salas de lactancia, aparcamientos y zona de detenidos en el sótano. Será plenamente accesible, sostenible y con itinerarios diferenciados para los profesionales y los usuarios, adaptada a la nueva estructura de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

De las cinco sedes actuales solo se mantendrá junto a la nueva construcción la de la Plaza de la Constitución, que unificará las Secciones Civil, Social y Contencioso-Administrativa. Se pasará así de cinco edificios con 9.405 metros cuadrados a dos con el doble de espacio, 18.152 metros cuadrados en total.

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES EN CÁDIZ

La Junta ha señalado que la de Algeciras es una de los grandes Ciudades de la Justicia incluidas en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-30 para completar una red de estas instalaciones en todas las capitales y grandes ciudades.

Asimismo, ha recordado que en Cádiz también están en marcha las obras de la Ciudad de la Justicia de la capital y la tramitación del proyecto de la de Jerez de la Frontera. Además, el Plan incluye actuaciones en el resto de la provincia como la sede de Chiclana, adquirida a final de 2025 por la Junta, las nuevas sedes de La Línea de la Concepción en el antiguo Hospital Municipal o San Roque.

Así, según ha indicado, de los 14 partidos judiciales de Cádiz, once tendrán una nueva sede y en las otras tres se harán mejoras. En total, el Plan de Infraestructuras contempla movilizar 1.500 millones para atajar el "abandono" de la Justicia en Andalucía durante mucho tiempo, ha concluido.