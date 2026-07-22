Mercedes Colombo y Javier Ros repiten como responsables de la Junta en la provincia de Cádiz y Campo de Gibraltar

Archivo - La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, junto al subdelegado en el Campo de Gibraltar, Javier Ros,en la presentación de los presupuesto de 2026 el pasado mes de octubre. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado en su reunión de este miércoles, 22 de julio, los nombramientos de sus delegados en las ocho provincias, además de otros cargos en diferentes consejerías, repitiendo Mercedes Colombo como delegada de la Junta en la provincia de Cádiz y Javier Ros como subdelegado en el Campo de Gibraltar.

Según ha señalado el Consejo de Gobierno, Mercedes Colombo, nacida en Cádiz (1965), es graduada social, con formación en Alta Dirección de Instituciones Sociales por la Fundación San Telmo y empleada de Unicaja en excedencia. Ostentó el cargo de concejal del Ayuntamiento de Cádiz entre 1995 y 2019, instaurando la primera concejalía de la Mujer en un consistorio de España, además de crear la Fundación de la Mujer y el programa 'Alerta 24 horas'.

Además de ser vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Cádiz entre 2011 y 2015, en la Junta ha sido delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio histórico desde febrero de 2019 hasta su nombramiento en 2022 como delegada del Gobierno en Cádiz, afrontando ahora el segundo mandato como delegada de la Junta en la provincia gaditana.

Por su parte, Francisco Javier Ros Rodríguez, nacido en Algeciras (Cádiz) en 1974, tiene el Grado de Magisterio en Educación Física y de Educación Infantil por la Universidad de Cádiz, ejerciendo como docente en tres colegios de la ciudad algecireña. Como político ha sido teniente de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras y delegado de Deportes, Contratación, Protección Civil y Bomberos, Movilidad Urbana y Juventud, así como diputado provincial en la Diputación de Cádiz.