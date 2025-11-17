Premian un trabajo sobre atención ambulatoria a pacientes del Servicio de Hematología del Hospital de Jerez (Cádiz)

Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha obtenido el segundo premio nacional Innova-H25 en el último Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, por un trabajo sobre atención compartida ambulatoria de pacientes hematológicos.

El trabajo fue elegido como finalista entre todos los presentados, y tras la votación de los asistentes a esta cita científica celebrada en Oviedo, obtuvo el segundo premio, como ha indicado la Junta en una nota.

El trabajo propone una alternativa innovadora al modelo hospitalocéntrico tradicional. A través del Programa de Asistencia Compartida Ambulatoria (PACA), se traslada la administración de tratamientos antineoplásicos a centros de salud en coordinación con la Atención Primaria, manteniendo "los máximos" estándares de seguridad y calidad.

La enfermera de práctica avanzada, Eugenia Cala García, ha sido la encargada de realizar estas administraciones en los distintos centros.

Frente a otros modelos de atención domiciliaria, el Programa de Asistencia Compartida Ambulatoria se apoya en la estructura del Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, que integra bajo una misma dirección la asistencia hospitalaria y la primaria.

El programa se enmarca en el concepto de hematología "mínimamente impertinente", impulsado por el propio servicio, que busca minimizar el impacto de la enfermedad y del tratamiento en la vida cotidiana del paciente. Además, refuerza la colaboración entre niveles asistenciales y sitúa al paciente en el centro del proceso.

Según la Junta, este enfoque "potencia la cooperación entre profesionales, elimina barreras organizativas y favorece una atención más eficiente, segura y humanizada".

Hasta la fecha, 18 pacientes con mieloma múltiple han participado en el programa, con 99 tratamientos administrados en Centros de Salud rurales por la enfermera de práctica avanzada. Los pacientes han sentido "una mejora notable en su calidad de vida, ahorro de tiempo en desplazamientos y una alta satisfacción con la atención recibida", como han trasladado a los encargados del proyecto.

El responsable de la Unidad de Hematología y Hemoterapia, Sebastián Garzón, ha resaltado que el objetivo de este programa es acercar la hematología a la vida de los pacientes "sin comprometer la calidad ni la seguridad de la asistencia".

El reconocimiento en el programa InnovaH25 supone un respaldo nacional a la innovación asistencial desarrollada en el Hospital Universitario de Jerez, que consolida su compromiso con una atención más accesible, coordinada y centrada en las personas.