Publicadas en el BOJA las subvenciones en materia de turismo para los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz

Archivo - Vista general de Arcos de la Frontera (Cádiz) - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este miércoles, 13 de mayo, la orden por la que se convocan las subvenciones dirigidas a la creación, mejora, adecuación y homogeneización de unidades de gestión turística integrada de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz, en el marco del Programa de Andalucía Feder 2021-2027.

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 2,5 millones y su plazo de presentación será de 30 días hábiles desde su publicación en BOJA, como ha detallado la Junta en una nota.

Tal y como recoge esta publicación, podrán solicitar las ayudas los ayuntamientos de los 19 municipios que conforman la red de la marca Pueblos Blancos Sierra de Cádiz. En concreto, se trata de Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra.

Las bases reguladoras, que fueron aprobadas en el pasado mes de febrero por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, establecen que estas subvenciones se convocan en régimen de concurrencia no competitiva.

El objetivo de las subvenciones es la creación, mejora, adecuación y homogeneización de las infraestructuras físicas de las Unidades de Gestión Turística Integrada (Oficinas y Puntos de Información Turística) en los municipios de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz, siempre que los proyectos contemplen inversión en obra civil, acondicionamiento de los inmuebles o inversión en activos fijos vinculados a la imagen corporativa.

La cuantía máxima de la subvención será de 400.000 euros para actuaciones de obra como proyectos que impliquen la construcción de edificios de nueva planta, incluyendo su dotación de imagen corporativa.

En el caso de las actuaciones de rehabilitación, acondicionamiento y mejora será de 200.000 euros y para proyectos exclusivamente de Imagen Corporativa (que se limiten a la adquisición de activos fijos de identidad visual, señalética y decoración sin ejecución de obra civil) será de 100.000 euros.