El SAS firma un convenio con Coloreando Vidas para crear entornos "más amables" en el Hospital de Jerez (Cádiz)

La delegada territorial de Sanidad y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, en una visita a una zona del Hospital de Jerez donde la asociación Coloreando Vidas va a intervenir para mejorar el espacio. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Sanidad y Consumo de la Junta en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, ha asistido a la firma del convenio entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) --a través del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra-- y la Asociación Coloreando Vidas para favorecer un entorno "más amable, confortable y adaptado" a las personas que reciben tratamiento en distintas unidades del Hospital de Jerez de la Frontera.

El acuerdo ha sido rubricado por la gerente del área, Lourdes García, y por Fernando Quirós, representante de la entidad, asistiendo también el delegado de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Jerez, Tomás Sampalo, ha detallado en una nota la Junta.

Pajares y Sampalo, acompañados de García y Quirós, han visitado la zona de Oncología del hospital jerezano, que será objeto de renovación, y han conocido de primera mano las necesidades del espacio y el alcance de las mejoras previstas para adaptar este entorno a las personas que reciben tratamiento en estas unidades. Allí han estado también el jefe de Servicio de Oncología Médica, Jesús Corral, y el director Económico y de Servicios Generales, José María Mateos.

El convenio contempla la financiación íntegra del proyecto de Coloreando Vidas, que asumirá la redacción técnica, la ejecución de las intervenciones y la incorporación del mobiliario, la decoración y el equipamiento necesario. Una vez finalizadas las mejoras, todos los elementos quedarán integrados en la infraestructura del SAS para su uso y mantenimiento.

La delegada territorial ha destacado la importancia de esta colaboración, subrayando "el valor" de iniciativas que "contribuyen a mejorar la experiencia de los pacientes, especialmente en áreas donde la estancia puede ser prolongada". En este sentido, ha expuesto que "la humanización también implica mejorar los espacios en los que se desarrolla la atención" y que este proyecto supone "un avance significativo" para quienes reciben tratamiento en el Hospital de Jerez.

Tanto la delegada territorial como la gerente han trasladado su agradecimiento a Fernando Quirós y la asociación por "su compromiso, sensibilidad y disposición para contribuir de manera altruista al bienestar de los pacientes del Área".