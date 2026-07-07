Los Toruños apuesta por la ciencia ciudadana, la cultura y el ocio sostenible en sus noches de verano en Cádiz

La delegada de Fomento, Carmen Sánchez, presentando las Noches de Verano en Los Toruños. - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida se consolida un año más como el gran punto de encuentro para el ocio sostenible en la Bahía de Cádiz, desde una apuesta que engloba, además, la cultura y la ciencia ciudadana, según ha expresado la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Cádiz, Carmen Sánchez, al informar sobre la programación de las Noches de Verano 2026 en este enclave, con actividades nocturnas y gratuitas que fusiona la divulgación científica, la conservación ambiental y las artes escénicas.

Según ha indicado la Junta en una nota, Carmen Sánchez ha destacado el valor de Los Toruños como un espacio público donde conviven de manera armónica la protección de la biodiversidad y el ocio de la ciudadanía, "un lugar en el que se puede disfrutar toda la familia durante todo el año y ahora, de manera especial, en las noches de verano".

La delegada territorial de Fomento se ha referido a una programación estival que demuestra que "los parques metropolitanos son espacios vivos, ofreciendo una alternativa de ocio activo, respetuoso y de alta calidad, donde el aprendizaje ambiental y la cultura van de la mano en estas noches estivales".

Entre las actividades programadas ha destacado la relacionadas con la naturaleza como los 'Martes Camaleónicos', un espacio dedicado a la ciencia ciudadana en acción que se desarrollará todos los martes de julio, con salidas alternas desde el acceso principal de La Algaida y la Casa de Los Toruños. Se trata de "una oportunidad única para que los ciudadanos colaboren directamente en la conservación del parque", según ha precisado Carmen Sánchez.

En este ámbito se realizarán transectos nocturnos para localizar, geolocalizar y marcar con microchips identificativos a los camaleones, contribuyendo directamente al censo y estudio de sus movimientos. "Con los Martes Camaleónicos implicamos directamente a las familias y a los adultos comprometidos en tareas reales de monitorización biológica", ha añadido. Esta actividad tiene plazas limitadas, por lo que se requiere inscripción previa, tanto para las sesiones de adultos como para las organizadas para toda la familia.

Otra de las ofertas que centra el interés de la familia son las aventuras nocturnas en el parque, que se han fijado para los miércoles y jueves de julio y agosto, a partir de las 22,00 horas. Consisten en paseos interpretativos a la luz de las linternas por el pinar y la marisma para resolver enigmas y secretos del bosque, con rutas temáticas. Esta actividad también será gratuita, aunque requerirá inscripción previa.

El programa estival de Los Toruños también dedicará todos los viernes un espacio al cosmos, alternando ubicación entre el primer acceso a la playa de Levante y el sendero principal de La Algaida. Con el apoyo del Grupo Astronómico Portuense, monitores especializados guiarán la observación del cielo con telescopios.

CINE EN LOS TORUÑOS

Por su parte, la carpa de eventos de la Casa de los Toruños acogerá los jueves estivales un renovado ciclo de cine. Las sesiones serán presentadas por el actor y promotor cultural Bruto Pomeroy (Premio Asecan 2026) y contarán con coloquios de sus creadores. Como responsable de este programa cinematográfico en Los Toruños, Bruto Pomeroy, ha indicado que "los jueves de julio y agosto a las 22,00 horas se cuenta con una amplia programación de cine en el parque", con "ocho largometrajes, en su mayoría hechos por personas de esta tierra".

También ha destacado el protagonismo de la provincia en el cine y el papel de mujeres andaluzas como Silvia Moreno o Yolanda Centeno, además de mencionar cortometrajes y debates asociados a estas proyecciones. Asimismo, ha anunciado que Pablo Carbonell estará presente en una de estas actividades, así como Álex O'Dogherty, Gracia Querejeta, Alexis Morante y Miguel Olid, entre otros.

Las Noches Escénicas de verano, con títeres, circo y magia será un ciclo familiar que ocupará un lugar en la Casa de Los Toruños durante julio y en el Caño de la Cortadura en agosto. Y para los sábados de agosto está previsto 'Cuatro Lunas', un ciclo de conciertos de bandas locales. Esta programación estival se completará con otras ofertas como una jornada de fotografía nocturna en julio, y el Mercado Artesano y Agroalimentario, que en sus ediciones de julio y agosto, cambiará su horario a la noche, a partir de las 21,00 horas.

Por último, ha destacado el sistema de movilidad sostenible del parque durante el verano, con el tren a la playa de Levante, garantizando un acceso cómodo y de bajo impacto ambiental a una de las mejores playas vírgenes de la provincia. La delegada ha recordado que el tren turístico del Parque estará operativo diariamente a partir del 1 de julio, con siete trayectos de ida desde la Casa de Los Toruños y ocho de vuelta.

Carmen Sánchez ha señalado que "el programa Noches de Verano 2026 consolida la vocación del Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida como un referente de gestión ambiental y dinamización social en la Bahía de Cádiz". Además, ha añadido que "al transformar el espacio natural protegido en un aula abierta nocturna, esta iniciativa no solo diversifica la oferta cultural de la provincia, sino que también fomenta un vínculo afectivo y de corresponsabilidad entre la ciudadanía y su patrimonio ecológico".