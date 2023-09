Carmen Crespo reclama perspectiva hídrica en los fondos Next Generation de la Unión Europea

CÓRDOBA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha participado en la clausura de la Junta Directiva de Asaja Nacional y Asaja Córdoba, en la que ha reclamado que "al igual que los fondos Next Generation cuentan con una perspectiva energética, también tengan una perspectiva hídrica para que dejemos de estar en una situación de desventaja con respecto a otros territorios por la situación de sequía estructural que sufre Andalucía".

Carmen Crespo ha incidido, además, en la necesidad de que "la Unión Europea atienda la petición del Gobierno de Andalucía y reconozca la singularidad hídrica de nuestra comunidad autónoma a la hora de poner en marcha paquetes de ayudas o medidas". Crespo ha destacado que "se trata de evitar poner en peligro el abastecimiento de productos agroalimentarios de la máxima calidad y sostenibilidad desde el sur del sur del viejo continente a 500 millones de europeos".

La consejera ha lamentado que el Gobierno de España en funciones no haya fijado en el orden del día de la reunión informal de ministros de Agricultura de la Unión Europea, que se celebra en Córdoba, un punto específico para abordar la situación de sequía estructural que sufre el campo y otro para debatir sobre medidas para paliar los elevados costes de producción existentes. Crespo ha recordado que, "aunque es cierto que Andalucía se lleva la peor parte en cuanto a la sequía, más del 60% del conjunto de España está en prealerta, así como el 45% del territorio de la Unión Europea". Para Carmen Crespo, "no hablar de sequía provoca desafección de nuestros agricultores con las instituciones".

La consejera de Agricultura ha Crespo ha hecho hincapié también en el "equilibrio que debe primar en las políticas comunitarias entre las pretensiones medioambientales y la necesaria competitividad y rentabilidad de nuestros sectores productivos". La consejera ha subrayado que "el agrícola y el ganadero son sectores económicos que tienen que ser rentables y competitivos" y ha lamentado que legislaciones que se quieren poner en marcha, como la Ley de la Restauración de la Naturaleza, "buscan la recuperación de hábitats terrestres en detrimento del sector agrario y eso hay que lograr que no se materialice en los trílogos". Carmen Crespo ha recordado que "nuestro sector agrario no solo no es contaminante, sino que es sumidero de CO2 con nuestras dehesas, nuestros bosques mediterráneos o nuestros cultivos bajo invernaderos solares".

La consejera ha incidido, además, en la importancia de que "la Unión Europea recupere el principio de preferencia comunitaria", así como "que se aprueben cláusulas espejo en los acuerdos comerciales con terceros países para que éstos no sean lesivos, ni en materia fitosanitaria ni en ninguna otra, a nuestros productores, que son un ejemplo mundial en sostenibilidad".

Carmen Crespo ha recordado, finalmente, el compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía con las infraestructuras hidráulicas, resaltando que, por ejemplo, "solo en la provincia de Córdoba estamos invirtiendo 146 millones de euros, actuando en 54 de sus 77 municipios, o lo que es lo mismo, en el 71% de su territorio".

La consejera de Agricultura ha reiterado la importancia de la colaboración entre administraciones para hacer frente a problemas como los elevados costes de producción y la sequía y ha recordado que "el Gobierno de la Junta de Andalucía se ha ofrecido al Gobierno de España para que, si da en definitiva las concesiones de 20 hectómetros cúbicos a regantes de las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, nos comprometemos desde el Ejecutivo andaluz a poner en marcha los terciarios para proporcionar aguas regeneradas en una cuenca hidrográfica, la del Guadalquivir, que es competencia del Estado".

Crespo ha hecho un llamamiento a la unidad de todos para tener más fuerza a la hora de trasladar las necesidades del campo andaluz a Europa, a la par que ha reclamado más "liderazgo" al Gobierno de España en la defensa de los intereses de los productores agrícolas y ganaderos de la tierra.

En el marco de la Junta Directiva de Asaja Nacional se impartió una conferencia a cargo del doctor Antonio Escribano sobre la importancia de la agricultura y ganadería en la alimentación y la salud. Asimismo, se destacó la necesidad de proteger al tejido productivo, es decir, "a todos los agricultores y ganaderos, para que puedan cumplir con su función básica de proporcionar alimentos sanos y seguros a la sociedad a precios razonables".