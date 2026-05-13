Cinco empresas de Granada pasan a la final de los XIII Premios Emprendemos de la Junta por su innovación

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, en el acto. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Cinco empresas granadinas han sido las ganadoras de la decimotercera edición de 'Premios Emprendemos' por la innovación que aplican al desarrollo de su actividad, por su potencial de crecimiento, así como por su impacto social, económico y medioambiental.

Junto a ello, se ha tenido en cuenta el valor que aportan a la sociedad, en función de su contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos premios son una iniciativa desarrollada en la región por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través de Andalucía Emprende.

Las cinco firmas ganadoras, seleccionadas por un jurado integrado por expertos de distintos organismos dedicados al fomento del emprendimiento en Granada, han recibido este miércoles sus reconocimientos de la mano del director general de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua, Javier González, y del directora Banca Empresas DayOne Caixabank en Andalucía Compañías Tecnológicas e Inversores, Gemma Sánchez, entre otros representantes institucionales.

La seleccionadas son, por una parte, el Tablón Tropical, un proyecto agrícola andaluz liderado por su fundadora, dedicado al cultivo y comercialización directa de frutas tropicales en la costa de Granada.

También, Geonotary, que es una solución legaltech que realiza una reconstrucción certificada de hechos pasados con Blockchain y Biometría del patrón del movimiento al caminar mediante IA.

Hidroinfiltrador es el propietario y fabricante de la patente del Hidroinfiltrador, que es el sistema de riego que optimiza más el agua a nivel mundial debido a que suministra el agua de lluvia, el agua de riego y los nutrientes directamente a la raíz y en profundidad.

Human Trends AI S.L. a través de la plataforma GEO Metrics. Una plataforma SaaS que permite a empresas y marcas medir, analizar y optimizar su visibilidad en las respuestas generadas por inteligencias artificiales como ChatGPT, Gemini o Perplexity.

Onconature es un proyecto de oncología integrativa en la Alpujarra de Granada: estancias formativas para pacientes y familias (nutrición, ejercicio terapéutico, manejo del estrés y apoyo psicoemocional).

La delegada de Universidad, Investigación e Innovación en Granada, María José Martín Gómez, ha dado la bienvenida a este certamen, que ha considerado "clave para visibilizar proyectos que generan actividad y aportan valor al territorio, al poner el foco en el emprendimiento de la provincia y en el trabajo que realizan sus empresas y profesionales".

Por su parte, el director general de Fomento del Emprendimiento ha destacado que las empresas finalistas representan "distintas formas de aplicar la innovación, el conocimiento y la tecnología en sus ámbitos de actividad", lo que, a su juicio, "refleja la diversidad de enfoques y soluciones que están surgiendo en el ecosistema emprendedor andaluz, cada vez más dinámico".

Las startups granadinas ganadoras han conseguido incorporarse directamente al ranking de 'empresas Top50' con mayor impacto de la región.

Esto les permitirá competir con otras 45 empresas por alzarse con el premio al emprendimiento innovador, en la gala final que la Consejería de Universidad celebrará en Huelva el próximo 25 de junio.

Junto a las cinco galardonadas, otras tres firmas granadinas han sido seleccionadas como aspirantes al ranking Top50, sello con el que se distingue a las 50 iniciativas con mayor impacto del ecosistema emprendedor andaluz.

Lorena García Faciabén a través de GOinsitu es la plataforma que digitaliza y conecta el mundo rural andaluz para que sus protagonistas puedan ser visitados y valorados.

Sergio Pozo Martín Estudio de diseño de producto especializado en neo-artesanía cerámica. Parte del oficio cerámico andaluz y lo potencia mediante tecnología 3D y prototipado e impresión avanzada, actualizando sus procesos y proyectándola al futuro.

Tacto Digital S.L.U. ha desarrollado Merca360, un SaaS all-in-one que digitaliza mercados mayoristas y municipales integrando IA, automatización y análisis de datos en una única plataforma.

GALA

De las 276 candidaturas andaluzas que se han presentado a los XIII Premios Emprendemos, 33 lo han hecho en la provincia de Granada.

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, entregó los diplomas y reconocimientos a las empresas seleccionadas.

Estos reconocimientos tienen como objetivos distinguir, apoyar y dar visibilidad a las empresas andaluzas más innovadoras, tanto de reciente creación como ya consolidadas, con hasta cinco años de vida.

La gala regional de los XIII Premios Emprendemos, que está organizando Andalucía Emprende, tendrá lugar en Las Cocheras del Puerto de Huelva.

Este certamen tiene como objetivos reconocer y dar visibilidad a las empresas andaluzas más innovadoras, favorecer la conexión y el networking entre personas que quieran crear, desarrollar o transformar una empresa e inspirar a quienes tienen potencial emprendedor o una idea que aún no han puesto en marcha, estimulando la creatividad y la búsqueda de oportunidades de negocio.

Un jurado regional compuesto por emprendedores y empresarios referentes y expertos en financiación elegirá en esta gala a la empresa más innovadora de Andalucía de entre las 50 finalistas.

Como premio, recibirá una dotación económica de 5.000 euros, financiados por MicroBank.

Asimismo, se otorgará un reconocimiento a la empresa mejor valorada en cada una de las provincias andaluzas y las Top50 tendrán acceso preferente a la participación en eventos de referencia con corporaciones y startups en los que colabore Andalucía Emprende, tanto de ámbito local, como nacional e internacional.

También podrán optar, con carácter prioritario, al servicio de alojamiento empresarial gratuito que ofrece este instrumento público de apoyo al emprendimiento en sus más de 800 naves y oficinas y a otros servicios de apoyo, visibilidad y oportunidades de networking e inversión.