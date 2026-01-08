La Junta apuesta por el antiguo Clínico como sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública en Granada

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, han supervisado las obras del nuevo Centro de Salud Barriada de la Juventud. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

GRANADA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha avanzado que la Junta de Andalucía presentará la semana próxima la candidatura de Granada para acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, que será respaldada el próximo lunes por el Consejo de Gobierno y para la que se ofrece como sede definitiva el antiguo Hospital Clínico San Cecilio, que será reformado con este fin.

Durante su visita este jueves a las obras del centro de salud Barriada de la Juventud-Rosaleda de Granada, Sanz ha destacado que se trata de "una candidatura muy potente, muy sólida, respaldada por la experiencia de la Escuela de Salud Pública de Andalucía con sede en Granada, que alberga uno de los sistemas científicos y académicos más potentes del sur de Europa en el ámbito de la salud".

Al respecto, ha explicado que la candidatura ofrece la posibilidad de dar una respuesta inmediata al contar con dos sedes. Una sede inicial, en la actual Escuela Andaluza de Salud Pública, "para que la primera fase de implantación que propone el Ministerio con la incorporación de 60 personas pueda activarse desde el minuto uno con todas las garantías y equipamiento necesarios".

Otra sede, ya la definitiva, "se ubicará en un edificio independiente dentro del antiguo Hospital Clínico San Cecilio para la segunda fase de implantación que cuenta con una superficie superior a los 6.000 metros cuadrados para acoger a los 300 profesionales previstos".

Para la puesta en marcha de esta sede definitiva, ha detallado Antonio Sanz, "se acometerán las reformas y equipamiento necesarios dentro de los plazos establecidos por el Ministerio para el desarrollo de la segunda fase de implantación".

Esta sede reúne todos los requisitos que establece la orden ministerial: un salón de actos de más de 300 plazas, salas de reuniones, sala de prensa, zona de administración y oficinas y despachos para los trabajadores.

También zonas complementarias de edificios que comparten el complejo sanitario, docente e investigador con la sala máxima de la Universidad de Granada que se encuentra en el edificio contiguo del V Centenario de la Universidad, con capacidad de más de 700 personas.

La sede cuenta también con un emplazamiento en el centro de la ciudad y a escasos minutos de la estación del AVE, de las paradas del metro de Granada y muy bien comunicada con el sistema de autobús, según ha defendido el consejero.

También está bien comunicada con el aeropuerto, a escasos 20 minutos, y con el aeropuerto Internacional de Málaga a menos de una hora y media.

Antonio Sanz ha asegurado que "nuestra candidatura ofrece la posibilidad de dar una respuesta inmediata a las exigencias que plantea el Gobierno de España" y constituye "la mejor opción de todas las que se pueden plantear, con un despliegue inmediato y eficaz de una agencia que debe dar respuestas contundentes a los retos de salud pública que hoy se presentan a la sociedad".

Por último, Sanz ha asegurado que "indiscutiblemente, tenemos la mejor candidatura" y ha mostrado su confianza en que la agencia llegue a Granada "como se merece Granada, porque se le debe".

En este sentido, el consejero ha recordado que "tendría que haber sido también sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial que, de manera injustificada, fue a otro lugar".

Para el consejero de Sanidad, "Granada constituye una propuesta sólida, con garantías, en uno los ecosistemas más consolidados del país en materia de salud pública, investigación, formación especializada y cooperación internacional".

Así, ha asegurado estar convencido de que "es la mejor opción para liderar desde la excelencia y la experiencia la salud pública en nuestro país".

Antonio Sanz ha recordado, por último, que esta candidatura cuenta con un amplio respaldo institucional y en este sentido ha agradecido especialmente "la colaboración, absoluta disposición e implicación" de la Universidad de Granada, así como de la Diputación y el Ayuntamiento de Granada.

1040783.1.260.149.20260108114654