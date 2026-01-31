La Junta destina seis millones en ayudas al sector audiovisual andaluz, la mayor apuesta histórica

Archivo - Imagen de archivo de la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

GRANADA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha destacado en la gala de los V Premios Carmen del cine andaluz celebrada en Granada, la pujanza actual del sector audiovisual, al que el Gobierno andaluz destina unos seis millones de euros, la "mayor inversión histórica".

Según ha precisado la Administración autonómica en una nota, esta cantidad, ha insistido Del Pozo, "consolida la apuesta del Gobierno andaluz por la industria cinematográfica andaluza", a la que considera "una pieza clave de la dinamización cultural, del empleo creativo y del posicionamiento internacional del cine producido en Andalucía".

Asimismo, la consejera ha subrayado que esta industria creativa, además, "contribuye de manera ejemplar a expandir la marca Andalucía por todo el mundo". Por ello, "desde la Consejería de Cultura y Deporte reafirmamos nuestro compromiso con la consolidación del sector andaluz", y ese compromiso, ha señalado, "se traduce en ayudas a la producción de largometrajes, documentales y desarrollo de proyectos cercana a los seis millones de euros, el doble que en años anteriores". En este sentido, ha añadido que se trata de "un hito sin precedentes, tanto por la inversión realizada como por los tiempos de resolución de todas las convocatorias, en menos de tres meses de su publicación".

Estas líneas de incentivos, ha detallado la titular de Cultura, no sólo respaldan económicamente la producción audiovisual en Andalucía, sino que también sitúa a la comunidad "entre las más eficaces en España" en la resolución de convocatorias en el primer trimestre del año, "facilitando a creadores y productoras la planificación y acceso a otras fuentes de financiación nacionales e internacionales".

De hecho, ha advertido que ya se encuentran en fase de subsanación las convocatorias de ayudas al Desarrollo de Proyectos Audiovisuales, a la que han concurrido un centenar de propuestas; o a salas de exhibición cinematográfica establecidas en Andalucía, con 45 empresas presentadas. El plazo de presentación de cortometrajes finalizó este viernes y están pendientes de publicación las ayudas a la producción de largometrajes y documentales.

En contexto, de estas ayudas a la producción de largometrajes, documentales y desarrollo de proyectos se beneficiaron en el último año un total de 59 proyectos audiovisuales, un apoyo que continuará en el presente ejercicio, con la finalidad de que los profesionales del sector "tengan un impulso económico para desarrollar sus proyectos creativos".

Además de la línea de incentivos específicos para la producción audiovisual, la Consejería de Cultura y Deporte ha contribuido a la internacionalización y profesionalización del sector con el programa Andalucía Cultura, para su promoción en los principales mercados nacionales e internacionales audiovisuales como el Industry Club del Festival Internacional de Cine de San Sebastián o el Marché du Film del Festival de Cannes, AFM de Los Ángeles y Content América de Miami, dos de los mercados de referencia en Estados Unidos. Otras de las acciones dirigidas al sector fueron CreANDo, un programa de apoyo a guionistas andaluces en colaboración con los festivales de Málaga, Sevilla y Huelva.

En suma, todas estas actuaciones han permitido que cineastas emergentes y productoras consolidadas compartan escenarios de competición, al tiempo que "promueven el desarrollo profesional del talento creativo y técnico y consolidan la presencia de Andalucía en los principales foros internacionales de la industria cultural y creativa para en un contexto cada vez más competitivo y global".

Por otro lado, la consejera de Cultura y Deporte quiso felicitar a la Academia de Cine de Andalucía por la organización de estos premios en la ciudad de Granada, "que contribuyen de manera magnífica a dar visibilidad a toda la creatividad, a todo el talento y a toda la industria vinculada al cine andaluz".

En esta edición, que vuelve a contar con el respaldo de la Junta de Andalucía, once de las películas nominadas a los Premios Carmen cuentan con el apoyo de la Consejería de Cultura y Cultura, a través de algunas de las líneas de incentivos promovidas por la Junta, y gestionadas por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Entre ellas, figuran títulos que han tenido impacto tanto en circuitos nacionales como internacionales, como 'El cielo de los animales', 'Golpes', 'Los Tigres' o 'Los Tortuga', en la categoría de Mejor Largometraje; así como 'Antonio, el bailarín de España'; 'La Marisma' o 'Un hombre libre' que optan a Mejor Documental y 'All you need is love', 'Macarena, una comedia espiritual' como mejor Cortometraje de Ficción.