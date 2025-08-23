Las autopsias del IML de Huelva revelan un 53% de muertes naturales y un 20% accidentales, la mitad en carretera

HUELVA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf) de Huelva --dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública-- realizaron el año pasado 277 autopsias que revelaron que más del 53% de los fallecimientos fueron por causas naturales (147), un 20% accidentales (57, casi la mitad por siniestros de tráfico), un 19% suicidios (53, sobre todo de hombres de mediana edad) y un 1% homicidios (tres casos). En 17 casos el análisis 'post morten' no pudo aclarar las circunstancias exactas del deceso.

Según ha explicado la Consejería de Justicia en una nota, estos son algunos de los principales datos de la memoria anual del Imlcf de Huelva, que recoge también el trabajo realizado por los equipos de la Unidad de Valoración Integral de Víctimas de Violencia de Género (Uvivg) y los equipos psicosociales, sobre todo en procedimientos de familia.

Así, la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Carmen Céspedes, ha subrayado que "la labor del Instituto de Medicina Legal (IML) va más allá de las autopsias a cadáveres". En este sentido, el Servicio de Clínica Forense elaboró el año pasado 2.653 informes periciales de lesionados en agresión, 239 de daños en accidentes de tráfico solicitadas por los jueces y otras 248 por particulares (desde 2016 los andaluces pueden pedir éstas) y 27 de personas que habían sufrido accidentes laborales.

También 1.154 periciales psiquiátricas, 359 pericias de la Jurisdicción laboral, 71 por agresiones sexuales, 30 para determinar la edad de menores extranjeros no acompañados, 25 por violencia doméstica o 20 solicitadas por denunciantes de malas prácticas médicas, entre otros.

INVESTIGACIÓN

Además, Céspedes ha destacado la aportación del IML a la investigación como la colaboración con el Servicio de Cardiología del Hospital Juan Ramón Jiménez para el seguimiento de familiares en casos de muertes súbitas de origen cardíaco, la elaboración de un mapeo de los suicidios o un estudio piloto para la recogida de datos en las muertes por accidente de tráfico con el fin de estudiar la incidencia de causas naturales en los siniestros.

La delegada de Justicia también se ha referido al acuerdo de colaboración que se ha establecido con la Delegación de Salud para "evitar la judicialización de las muertes naturales" facilitando la certificación profesional de los fallecimientos en los que quedan descartadas las causas no naturales de manera evidente.

Durante las guardias, los forenses del Imlcf de Huelva realizaron 1.076 actuaciones: 290 levantamientos de cadáveres, 71 reconocimientos por denuncias de agresión sexual (junto al personal de Ginecología del Hospital Juan Ramón Jiménez), 350 reconocimientos solicitados por los juzgados de violencia de género y denunciados y 423 de distinto tipo solicitadas por los juzgados de guardia.

La delegada ha puesto en valor el trabajo que realiza la Uvivg, que el año pasado se reforzó con fondos el Pacto de Estado para "agilizar" las citas para reconocimiento y los plazos para emitir los informes. En total, los profesionales de la Uvivg reconocieron a 136 mujeres y otros tantos denunciados, así como a diez menores. "En más de la mitad de los casos detectaron que existía violencia de género", ha subrayado Céspedes.

También emitieron 33 informes sobre medidas civiles derivadas por los juzgados de violencia sobre la mujer (guarda y custodio, régimen de visitas, pensión alimentaria). La memoria expone también el trabajo de los equipos psicosociales de familia, que el año pasado elaboraron 230 informes, siendo 193 psicológicos de ámbito penal.

Con frecuencia los profesionales del IML son requeridos para declarar peritos en procedimientos judiciales. El año pasado comparecieron en 205 juicios (198 penales, cinco contencioso-administrativos y tres civiles). La delegada de Justicia ha destacado que "casi nueve de cada diez comparecencias se realizaron por videoconferencia desde las instalaciones del IML, evitando así desplazamientos con el consiguiente ahorro de tiempo para interferir lo menos posible en el trabajo de los equipos".