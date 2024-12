El Centro andaluz de las Letras habla en Huelva sobre la memoria personal y colectiva a través de 13 relatos

HUELVA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, gestionado por la Consejería de Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, analizará la memoria y sus consecuencias en el presente con la debutante Clara Morales, autora de 'Ya casi no me acuerdo' (Editorial Tránsito), una recopilación de trece relatos.

La librera Estrella Villalba acompañará a la autora el miércoles 4 de diciembre a las 19,30 horas en la Biblioteca Pública Provincial de Huelva con entrada libre hasta completar aforo, según ha indicado la Junta en una nota.

Morales, periodista cultural y editora del microsello Episkaia, ha publicado textos en antologías de relatos como 'Cuadernos de Medusa' o 'La familia'. 'Ya casi no me acuerdo' es su primer libro y en él habla al lector de la memoria personal y colectiva, del efecto del pasado en el presente.

Los relatos parten a veces de documentos encontrados, cartas, escritos judiciales, discursos o recortes de prensa. En su obra conviven experiencias como un amor no correspondido, el recuerdo de un superviviente de un campo de concentración, los ecos de las torturas franquistas, así como el de un manifestante de la primera marcha LGTBIQ+.

La memoria es el núcleo principal del libro. Morales asegura que le "gusta" pensar en la memoria como "la presencia del pasado en el presente". "A veces puede parecer que hablamos de algo ajeno, que ha terminado, y yo lo veo de otra forma", ha añadido.

En sus relatos aparece la memoria colectiva, que queda impresa en los libros, y la personal, que deja su sello en los cuerpos. "La memoria no puede perderse a voluntad, pues vive en el cuerpo de quien la lleva consigo, ya lo haga con orgullo o vergüenza. Lo que no se olvida, no se olvida. Esto es válido para la memoria privada y la colectiva", recalca la autora.

Clara Morales y Estrella Villalba están citadas el próximo miércoles 4 de diciembre a las 19,30 horas en la Biblioteca Pública Provincial. Para más información se puede consultar www.centroandaluzdelasletras.es.