El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva forma en 'innovación en la cultura preventiva'

HUELVA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte, ha participado este martes en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva (CPRL) en una jornada técnica sobre 'Innovación en prevención y cultura preventiva' para abordar los nuevos desafíos que ha de afrontar la Seguridad Laboral ante las actuales formas de trabajo, lo que exige "respuestas y soluciones de carácter innovador, muchas de ellas basadas en la tecnología y las nuevas formas de inteligencia".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, estas jornadas se celebran en el marco de la Semana Europea de la Salud y la Seguridad Laboral que finaliza una campaña de tres años dedicada al 'Trabajo seguro y saludable en la era digital', centrado en cómo la tecnología está remodelando los riesgos y el bienestar en el trabajo.

De ahí la necesidad de incidir en la cultura preventiva en esta era de digitalización y de cómo las innovaciones tecnológicas pueden contribuir a disminuir ciertos riesgos ofreciendo al público presencial la posibilidad de experimentar en primera persona con herramientas digitales aplicadas a la prevención de distintos riesgos.

De este modo, en la apertura de este seminario, que ha contado con la colaboración de Mutua Asepeyo, el delegado, Juan Carlos Duarte, ha señalado que el CPRL de Huelva, inicia con esta actividad su plan formativo programado para el curso 2025/26. "El fin es concienciar a la ciudadanía en materia de prevención con un mensaje que sirva de hilo conductor para insistir en la importancia de integrar la prevención en el sistema de gestión de las empresas", ha detallado.

Asimismo, el titular de Empleo ha explicado que "esta actividad formativa, en la que han participado 80 profesionales, viene coincidiendo con las distintas jornadas y actividades divulgativas que la Consejería de Empleo ha planificado a lo largo de toda la semana, y que, en el caso de Huelva, se han centrado en las ventajas que aporta sensibilizar en la cultura preventiva y el desarrollo de hábitos responsables, así como en la importancia de las herramientas de corte tecnológico que pueden emplearse a la hora de identificar riesgos de forma correcta", "

"Igualmente, esta parte teórica la complementamos con talleres experimentales, de tipo inmersivo, gracias a los últimos medios y recursos que nos presenta en esta ocasión Asepeyo Huelva, entre los que se encuentran simuladores de conducción, exoesqueletos, gafas de simulación de situaciones de alcohol y drogas, tecnología Mocap o el Tubo Hardman, y que tanta expectación han creado, especialmente entre los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior de Prevención de Riesgos Laborales del CEPIFP Profesor José Luis Graíño de Palos de la Frontera que asisten hoy a estas jornadas", ha agregado.

Estas jornadas formativas del CPRL de Huelva se integran dentro del Plan Formativo para la Prevención según Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales que recoge en su artículo 19 el deber de las empresas en facilitar que cada trabajador reciba formación teórica y práctica.

SEMANA EUROPEA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene lugar todos los años durante el mes de octubre, y sirve para concienciar a las personas en materia de salud laboral, repasar las nuevas políticas o normas legales que hayan surgido al respecto y garantizar las condiciones adecuadas de salud para los trabajadores de toda Europa.

En esta edición, entre el 21 al 27 de octubre, y liderados por la Agencia Europea de Seguridad y Salud Laboral (EU-OSHA), tendrán lugar numerosos actos conmemorativos sobre la importancia de una gestión activa y participativa de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo.

La Agencia Europea se ha centrado este año en recordar, con motivo del evento anual, que las tecnologías digitales han transformado nuestra sociedad y nuestro día a día, y ofrece a las personas trabajadoras y a las empresas de todos los sectores mayores oportunidades, pero también plantea grandes retos y riesgos en términos de seguridad y salud.

Según la encuesta ESENER 2019 de la Agencia Europea, la gran mayoría de las empresas de la UE han integrado tecnologías digitales en sus operaciones, y solo el 6% de las empresas declaran no utilizar ninguna de ellas. A pesar del creciente uso de robots, ordenadores portátiles y teléfonos inteligentes, menos de uno de cada cuatro lugares de trabajo (24%) de la UE han debatido sobre el posible impacto de estas tecnologías en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.