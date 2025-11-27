Diez diseñadores noveles andaluces de moda nupcial participarán en Moguer en el certamen 'Huelva se casa 2025'

Presentación del certamen 'Huelva se casa 2025'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Huelva con la agencia de moda y comunicación Kilah y la colaboración del Ayuntamiento de Moguer ha organizado el Certamen de Diseñadores noveles de Andalucía de moda nupcial 'Huelva se casa 2025'. Diez diseñadores son los que participarán en este evento procedentes de distintos puntos de Andalucía, de los que tres son de la provincia onubense.

Según ha indicado la Junta en una nota, el certamen está pensado para jóvenes talentos de la comunidad autónoma y pretende "dar visibilidad" a sus trabajos. El diseño ganador aparecerá en la portada de la revista nupcial 'Huelva se casa', revista "referente en el mundo nupcial en Andalucía y a nivel nacional".

El evento se celebrará el sábado 29 de noviembre en el Claustro del Convento de San Francisco en Moguer, a partir de las 12,30. La entrada es gratuita, ya que el acto está abierto a la ciudadanía, y "las personas que no conozcan este emblemático edificio tendrán la oportunidad de conocer este espacio y disfrutar del mismo fusionando moda y patrimonio", subraya la administración andaluza.

La delegada del ramo, Teresa Herrera, ha destacado que eventos como este "consolidan la firme apuesta que la Consejería de Cultura y Deporte hace por el sector de la moda andaluza" y, a su vez, "por el sector de la moda de Huelva, que está íntimamente ligada a nuestro sector creativo y artesanal.

Los diseñadores participantes son Pilar Arriero Batista, de Cartaya (Diseño Siena); Ana Rebollo Lopez, Cádiz (Diseño Puro Deseo); Cristina Lopez Herruzo, de Almería (Diseño Ishtar); Laura Fernández-Trujillo Sánchez, de Jerez De La Frontera (Cádiz) (Diseño Corola); Araceli Amparo Calva Chimbo, de Cádiz (Diseño Velora); Alejandra Fernández Ferrer, de Jerez De La Frontera (Cádiz) (Diseño El Danzar De Las Flores); María José Gómez Andrade, de Cartaya (Diseño Deseo Blanco); María Ángeles Fernández Romero, de Beas De Segura (Jaén) Diseño Kleia; Daniel Bernal Peinado, de Las Lagunas (Málaga) (Diseño Magnolia); Antonia Márquez Pérez, de San Juan del Puerto (Diseño Vida).