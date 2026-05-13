El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva celebra el Día de la Infancia Hospitalizada con la Banda Municipal

Celebración del Día Mundial de la Infancia Hospitalizada en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva con un concierto de la Banda Sinfónica Municipal. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva se ha sumado este miércoles a la celebración del Día Mundial de la Infancia Hospitalizada con un concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva dedicado a los menores de Pediatría. Esta efeméride se celebra cada año para rendir homenaje a los niños hospitalizados, sus familias, el personal sanitario y los voluntarios.

El concierto ha tenido lugar en el Patio del Amor, a donde ha acudido la banda al completo, casi una treintena de músicos, para llevar a los asistentes a recorrer el mundo de las películas infantiles de Disney con las piezas más simbólicas y recordadas de El Rey León, Mary Poppins o Piratas del Caribe, y también otras clásicas como un popurrí de Mozart, entre otras muchas, ha informado la Junta en una nota.

Una experiencia también didáctica, en la que los músicos han interactuado con los niños, les han presentado los diferentes instrumentos de manera individualizada y han escuchado cómo suena cada uno por separado para "conseguir la armonía y belleza" de la orquesta al completo. Los menores y sus familias se han mostrado "encantados y agradecidos" por esta experiencia, "en la que han aprendido y, sobre todo, han disfrutado de una mañana de desconexión", ha señalado la administración andaluza.

La actividad ha contado con la colaboración habitual del voluntariado en la Unidad de Pediatría por parte de Cruz Roja con el programa del Niño Hospitalizado, presentes siempre en estas actividades que hacen la estancia de los niños más amigables gracias a los convenios suscritos entre el hospital y ambas organizaciones.

Por su parte, la banda municipal también participa en este centro hospitalario en el proyecto 'En clave por la vida. Música con alma', que se desarrolla junto a Cruz Roja en la UCI para "avanzar en humanización y mejorar la calidad de vida" de las personas ingresadas y sus familiares, mediante "el poder calmante y emocional de la música".

El Día Mundial de la Infancia Hospitalizada se celebra cada año tomando como referencia la Carta Europea sobre los Derechos de los Niños Hospitalizados, aprobada por el Parlamento Europeo el día 13 de mayo del año 1986, y con el objetivo de sensibilizar a toda la sociedad y avanzar en el proceso de humanización de los hospitales infantiles.

La intención es "rendir homenaje" a todos los niños ingresados, a sus familias, a los profesionales de la salud "que les curan y cuidan" y a los voluntarios "que les acompañan cada día para que la estancia en el hospital sea más agradable". "Es un día en el que todos dirigimos nuestras miradas a la infancia hospitalizada y a sus familias, y analizar en qué medida podemos avanzar, en un contexto de celebración, el reconocimiento y la garantía del cumplimiento de sus derechos", ha remarcado la Junta.