El Hospital de Riotinto (Huelva) perfecciona la cirugía de glaucoma con un procedimiento mínimamente invasivo

Especialista del Hospital de Riotinto de Huelva durante una intervención de glaucoma. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El Hospital de Riotinto de Huelva, centro perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, mejora la atención a los pacientes que padecen glaucoma y requieren de cirugía para su tratamiento, gracias a la incorporación de un novedoso procedimiento que facilita la labor del cirujano oftalmológico y posibilita a la vez una recuperación más óptima en los pacientes.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el glaucoma es un grupo de enfermedades oculares que dañan el nervio óptico como consecuencia de una presión intraocular elevada, debido a la acumulación de líquido en el ojo. Si no se atiende, provoca una pérdida de visión irreversible que puede derivar en ceguera, prescribiéndose abordaje quirúrgico en estados avanzados de la enfermedad o cuando otras terapias previas no han dado resultado.

La técnica del Hospital de Riotinto, impulsada por el Servicio de Oftalmología, cuyo responsable es el doctor Sergio Matas Granados, se basa en el empleo de unos microimplantes (stents) de última generación que favorecen el proceso de la intervención y que aportan importantes avances respecto a los materiales utilizados anteriormente en esta clase de operaciones.

En concreto, el cirujano aplica un inyector precargado con hasta tres microstents que son colocados en el interior del ojo para crear pequeñas aberturas en la malla trabecular, propiciando el drenaje natural del humo acuoso, restaurando el flujo y aliviando la presión en el nervio óptico.

Hasta el momento ya se han beneficiado dos pacientes de este nuevo procedimiento, que es mínimamente invasivo y se realiza con anestesia local, lo que ayuda a que la recuperación del paciente resulte más rápida, sea más efectiva y se produzcan menos complicaciones que en las cirugías tradicionales.

La previsión es que al año se lleven a cabo en el Hospital de Riotinto unas 36 intervenciones de este tipo, que fundamentalmente van dirigidas al abordaje del glaucoma leve o moderado, si bien también están indicadas para cuadros avanzados e incluso se pueden efectuar conjuntamente con la cirugía de corrección de cataratas.

A través de esta actuación, la Unidad de Oftalmología del centro comarcal refrenda su compromiso con el aumento de su cartera de servicios, la integración de técnicas de vanguardia y la prestación, en definitiva, de un servicio de excelencia a su población de referencia, que abarca toda la zona de influencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva (las comarcas de la Sierra, Cuenca Minera y Andévalo central).

De hecho, el hospital onubense ha sido pionero a nivel andaluz y de los primeros también en el conjunto del Estado en empezar a utilizar unos nuevos implantes más avanzados para estas intervenciones quirúrgicas de glaucoma.

APOYO DE TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Para el desarrollo de su actividad y la aplicación de estos nuevos procedimientos, el Servicio de Oftalmología cuenta desde 2024 con el apoyo de un moderno sistema de visualización 3D que potencia de manera considerable las herramientas a disposición de los facultativos de cara a la realización de las intervenciones quirúrgicas en esta especialidad y la calidad, con ello, de la asistencia que presta a los ciudadanos.

Se trata de un dispositivo entre los más avanzados en su ámbito que ofrece a los cirujanos oftalmológicos una visión quirúrgica notablemente mejorada, amplificada y optimizada y mayor comodidad en su uso frente al microscopio analógico tradicional, lo que ha supuesto un antes y un después en el tratamiento quirúrgico a los pacientes.

La potencialidad de la tecnología 3D se aprovecha especialmente en las operaciones de glaucoma, si bien también resulta muy útil para la eliminación de cataratas e implante de lente intraocular tórica y en las intervenciones de retina.

Al posibilitar una vista con claridad ampliada y una gama más profunda de detalles gracias a su pantalla de alta definición, este sistema aporta además mayor precisión y exactitud en comparación con el microscopio convencional, lo que incrementa la eficiencia en el acto quirúrgico y reduce el tiempo de desarrollo de la operación.

Su puesta en marcha se enmarca en el programa de mejoras que el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva viene promoviendo en los últimos años tanto en el Hospital de Riotinto como en sus centros de atención primaria con la finalidad de modernizar las instalaciones y corregir su obsolescencia, mediante la adquisición de equipamiento electromédico de vanguardia.