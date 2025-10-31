Huelva se sitúa entre enero y agosto como la tercera provincia más exportadora con casi 5.000 millones de valor

HUELVA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva se ha situado entre enero y agosto como la tercera provincia andaluza más exportadora, con el 18,1% del total, con un volumen de negocio de 4.896 millones de euros, pese a registrar un descenso del 10,6% con respecto al mismo periodo del año anterior, afectada por los precios de los combustibles.

Sin embargo, en el mismo periodo Huelva registra récord histórico en exportaciones de alimentos y bebidas con 1.627 millones de euros y un alza del 10,6% y, en concreto, lideran los frutos rojos, donde Huelva es líder nacional con 1.267 millones de euros (76% del total) y récord histórico, con un avance del 14,6% para un enero-agosto.

En este sentido, la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Huelva, Lucía Núñez Sánchez, ha destacado que "Huelva mantiene en este periodo de 2025 el tercer puesto entre las provincias andaluzas, con valores que se acercan a los 5.000 millones de euros de negocio internacional, y el primero nacional en exportaciones de frutos rojos, un capítulo que alcanzó cifras récord de ventas".

Con respecto a los productos exportados, lideran las ventas las frutas, con 1.449 millones de euros (29,6% del total) y un crecimiento del 13,3% respecto al periodo anterior; seguido de los minerales metalíferos, escorias y cenizas, que alcanzan los 953 millones de euros (19,5%), registrando una subida del 9,4%; y los combustibles y aceites minerales, con 746 millones de euros (15,2%), que bajan un 44%.

En cuarto lugar se encuentra el cobre y sus manufacturas, con 598 millones de euros (12,2%) y un alza del 2,6%; seguido de los productos diversos de las industrias químicas suman 224 millones de euros (4,6%) y bajada del 36%; y las grasas y aceites animales o vegetales, con 173 millones de euros (3,5%) y un incremento del 22,7%.

En séptimo lugar se sitúan los productos químicos inorgánicos, que alcanzan 107 millones de euros (2,2%) y aumento del 32%; seguido pescados, crustáceos y moluscos que registran 46 millones de euros (0,9%) y bajada del 0,5%. Cierran el ranking la madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, con 45 millones de euros (0,9 %) y una caída del 10,5 %; y los abonos, con 35 millones de euros (0,8%) y bajada del 20,5%.

Los productos onubenses cuentan con presencia en 128 mercados, de forma que el ranking en exportaciones lo lidera China, con 789 millones (16,1% del total) y un crecimiento del 8,5% respecto al periodo anterior, el segundo mejor de los diez primeros mercados; seguido de Italia, con 536 millones de euros (10,9%) y una caída del 27,3%; y Alemania, con 454 millones (9,3%) y una subida del 4,7%.

En cuarto lugar, se encuentra Portugal, con 429,9 millones de euros (8,8 %), que baja un 5,9%; seguido de Francia, con 322 millones (6,6 %) y una caída del 34%; y Países Bajos, con 320 millones (6,5%), con un avance del 6,1%, el tercero mejor de los diez primeros mercados. Bélgica está en séptima posición, con 270,1 millones (5,5 %) y una reducción del 26%; seguida de Reino Unido con 229 millones (4,7%) y descenso del 7,5.

Estados Unidos se ubica en novena posición, con 188 millones de euros (3,8%) y caída del 49%.; y cierra el ranking Suecia, con 174 millones (3,5%) y un destacado incremento del 74%, el más alto de los diez primeros países de destino.

AUMENTO DE EMPRESAS EXPORTADORAS

"Además, la provincia de Huelva registró el pasado año un notable aumento del 7% en el número de empresas exportadoras regulares, lo que representa el segundo mejor crecimiento de todas las provincias de Andalucía. Con un total de 446 firmas, estas empresas se consolidan como la columna vertebral del sector exportador, ya que abarcan el 82% del total de las exportaciones de Huelva", ha subrayado la delegada.

Lucía Núñez ha indicado que "Andalucía Trade es el mejor aliado en sus procesos de internacionalización, tal y como han podido comprobar si en 2024 las 166 empresas onubenses participaron en las acciones de promoción exterior de la entidad pública, el 37% del total de exportadoras regulares registradas en el año, una de cada tres".

"Y en tan solo los primeros diez meses de 2025 ya se han registrado 199 empresas, un incremento del 19,9%, lo que nos permite prever que el crecimiento anual superará ampliamente el alcanzado en 2024. Este resultado demuestra una clara aceleración en la participación de las empresas onubenses durante 2025", ha apuntado.