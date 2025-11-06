Incorporan en Huelva un nuevo programa de Salud Mental para la intervención temprana y atención a jóvenes con psicosis

HUELVA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva incorpora un nuevo programa para la asistencia intensiva e integral de personas jóvenes que experimentan sus primeros episodios de psicosis, cuya puesta en marcha surge de la colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS), a través de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) Intercentros de Salud Mental de Huelva, y la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem), entidad dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

La delegada de Salud y Consumo de la Junta en Huelva, Manuela Caro, ha participado este jueves en la presentación de este nuevo recurso sociosanitario, denominado Proyecto de Intervención Temprana en Psicosis (ITP), con el que se persigue "facilitar la recuperación e inclusión" en la comunidad de la población joven a la que se diagnostique este tipo de trastorno, mediante "la oferta de una atención intensiva y de manera precoz", ha explicado la Junta en una nota.

En el acto también han estado presentes la directora de la UGC de Salud Mental de Huelva, Lourdes Hernández, y el responsable provincial de Faisem, Juan Jesús Cordero, acompañados de otros profesionales del Hospital de Día de Salud Mental, dependiente del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, y la fundación.

La jornada ha incluido una visita a la vivienda compartida que servirá de apoyo residencial dentro del desarrollo del proyecto, con un total de cuatro plazas autorizadas, cuyo funcionamiento comenzará de manera progresiva en este mes de noviembre. Este dispositivo forma parte de una intervención integral que combina el trabajo clínico, psicosocial, formativo y residencial, adaptado a las necesidades propias de cada participante.

De forma más detallada, entre los objetivos específicos que van dirigidos a los usuarios del programa se encuentran: diseñar un itinerario personalizado de inserción formativo y/o laboral; ofrecer el acceso a un espacio que permita el entrenamiento en habilidades personales, sociales y formativas; la promoción de hábitos de vida saludables y entornos adecuados para el progreso social; valorar la diversidad como una oportunidad para la construcción y desarrollo de su propia identidad; favorecer la participación en entornos comunitarios que posibilite el desarrollo social, y afianzar relaciones familiares positivas a través de la participación guiada.

ESTRATEGIA REGIONAL

El impulso del Proyecto ITP Huelva se enmarca en la estrategia de atención temprana en psicosis que se lleva a cabo en Andalucía por parte de la Consejería de Sanidad, Emergencias y Presidencia, reforzando la coordinación entre los dispositivos sanitarios y los recursos sociales especializados de Faisem. Su finalidad es "prevenir el deterioro, fomentar la autonomía personal y favorecer la inclusión social y laboral de jóvenes entre 18 y 30 años en los primeros momentos del trastorno".

Con esta iniciativa, el Servicio Andaluz de Salud y Faisem, "en consonancia con el compromiso de gobierno de la Junta, potencian su apuesta por la mejora de la salud mental comunitaria y la promoción de oportunidades de recuperación y desarrollo personal para las personas con trastornos mentales graves en Andalucía".