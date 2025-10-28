Se incorporan siete nuevos agentes de Medio Ambiente a la provincia de Huelva

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Pedro Yórquez, da la bienvenida a los siete agentes de Medio Ambiente que se han incorporado recientemente a Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Huelva, Pedro Yórquez, ha dado la bienvenida a los siete agentes de Medio Ambiente que se han incorporado recientemente a Huelva. Durante el encuentro, han abordado el trabajo a realizar, así como el lugar que ocuparán en las distintas unidades, en las que está dividida la provincia.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el reparto se ha realizado atendiendo a "la necesidad y situación de estas áreas". Así, a la Unidad Biogeográfica, número 1, que es la unidad integrante Delegación, cuyo ámbito de trabajo es la provincia, le ha correspondido un agente. Tres agentes desempeñarán su trabajo en la Unidad Biogeográfica, número 3, de los que dos estarán en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y uno en el Andévalo Noroccidental. En la Unidad de Riotinto estará otro agente, y en el Condado, dos.

El delegado ha destacado la "importancia" de la labor de estos agentes en Andalucía y, singularmente, en la provincia de Huelva, que cuenta con la mayor superficie forestal de la comunidad andaluza, con casi el 80% del territorio. Huelva tiene, además, una extensión próxima al 40 por ciento, con alguna figura de protección medioambiental, para cuya conservación, protección y mejora, el trabajo de estos agentes es fundamental.

Igualmente ha resaltado el valor de este servicio para las personas residentes en los núcleos rurales, así como para quienes realizan actividades en el medio natural, como ganaderos, agricultores, apicultores o cazadores. "La importancia que para el Gobierno de Juanma Moreno tiene el cuerpo de agentes de Medio Ambiente se materializa, entre otras muchas acciones, en la iniciativa legislativa Ley de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, actualmente en tramitación", ha concluido Yórquez.

La nueva Ley de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía prevé la creación de cuatro cuerpos específicos de Agentes de Medio Ambiente (Superior, Ejecutivo, Técnico y Operativo), con funciones y escalafón definidos. Este esquema busca profesionalizar y dar estabilidad al colectivo, garantizando oportunidades de promoción interna.

De este modo, el nuevo texto reconoce a los agentes la condición de autoridad pública, con facultades de policía administrativa especial y, en determinados casos, de policía judicial genérica. Esto refuerza su capacidad de actuación ante delitos ambientales, otorga mayor validez jurídica a sus informes y refuerza su protección frente a agresiones o presiones externas. También incluye la derogación de normas anteriores, la modificación de la Ley de Función Pública de Andalucía y un plazo de 36 meses para desarrollar el reglamento que concrete sus aspectos prácticos.