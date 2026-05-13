Jueces de toda España se forman en Doñana sobre la labor de restauración tras incendios forestales

Jueces en Doñana en una formación sobre la prevención, investigación y lucha contra los incendios forestales. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 jueces que ejercen su actividad en la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de Madrid, las audiencias provinciales de La Palma, Madrid o Valencia y tribunales de instancia del País Vasco, Cataluña, Castilla La Mancha, la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía se forman durante dos días en Doñana sobre la prevención, investigación y lucha contra los incendios forestales.

El curso, organizado por las consejerías de Sostenibilidad y Justicia con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha comenzado este miércoles con una visita al paraje Las Peñuelas afectado por el fuego en 2017 para conocer los trabajos de restauración realizados, ha indicado la Junta en una nota.

Los viceconsejeros de Sostenibilidad y Medioambiente y de Justicia, Sergio Arjona y Ana Corredera, respectivamente, han dado la bienvenida a los magistrados participantes en estas jornadas que forman parte de la formación en delitos medioambientales que cada año organiza la Junta de Andalucía con el CGPJ.

El curso, dirigido por la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Sevilla, María Luisa Alejandre Durán, aborda los retos técnicos y jurídicos de la restauración de espacios naturales afectados por incendios forestales, los deberes de las administraciones públicas y los propietarios de terrenos en la prevención y lucha contra el fuego y los problemas jurisdiccionales derivados de este tipo de siniestros, tanto en el caso de aquellos que se originan de forma accidental por causas naturales o negligencias como los intencionados.

Para ello, las jornadas cuentan con la intervención de magistrados especializados como Pedro Luis Roas (TSJA), las letradas de la Junta de Andalucía María Teresa Hernández Gutiérrez y María del Rocío Galvín, así como del director del Espacio Natural de Doñana, Juan Pedro Castellano.

Este encuentro es el primero de los tres previstos este año en materia medioambiental dentro del acuerdo del Gobierno andaluz y el CGPJ para la formación de jueces y magistrados sobre los delitos relacionados con el ecosistema.

En junio se celebrará en Ronda (Málaga) un segundo curso sobre 'Las figuras de protección medioambiental: las Reservas de la Biosfera', que incluirá una visita al Parque Natural Sierra de las Nieves; mientras que en octubre Jerez de la Frontera (Cádiz) acogerá unas jornadas dirigidas específicamente a jueces de lo Penal sobre 'Delitos medioambientales: los agentes medioambientales'. En este caso, la visita prevista es al Parque Natural de Los Alcornocales.

Tanto la directora del curso como los viceconsejeros de Medio Ambiente y de Justicia han destacado la importancia de esta formación especializada de jueces y magistrados para "facilitar su labor" en la investigación y persecución de las actividades y conductas que afectan al entorno natural "en aras de su protección".